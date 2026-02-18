Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso
Héctor González
En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.
Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Fotogalería I Las imágenes del desfile del Carnaval de Vinaròs 2026
- El Castellón será líder de Segunda si vence al Deportivo de la Coruña
- Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria
- El IX Trail Les Useres corona a los ganadores en sus tres modalidades: Marató 43K, Trail El Castellet 21K y Marxa 12K
- La planta de baterías proyectada en la Vall por una multinacional china encara el trámite previo a las expropiaciones
- Prohíben la circulación de camiones por la AP-7 en Castellón y limitan la velocidad a 80 km/h en tres carreteras de la provincia
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo