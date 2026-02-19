El exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes pasará el viernes a disposición judicial

El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón), detenido como presunto autor del doble crimen, pasará este viernes a disposición judicial. El hombre permanecerá hoy en dependencias de la Guardia Civil.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fue hallado el martes con signos de una muerte violenta en una vivienda de Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

Inicialmente, los agentes detuvieron al exmarido y padre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden judicial —tenía una orden de alejamiento respecto a la exmujer— pero, a medida que avanzaron las investigaciones, lo arrestaron por el doble crimen.

Sistema VioGén

Las víctimas, según confirmó ayer la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, estaban dentro del Sistema VioGén. Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio García Valls, manifestó que las medidas que se decretan por estar en el Sistema VioGén se establecen en función de la valoración de los riesgos.

En este caso, explicó que se realizaba un seguimiento aleatorio, «que podía ser ir a la puerta del colegio o entrevistarse con la madre». «A veces este seguimiento se hace de manera telefónica, pero dada la situación de que la madre era sordomuda, todo el seguimiento era de carácter presencial, y precisamente el domingo por la tarde se le hizo un seguimiento», concretó.

Noticias relacionadas

García Valls también confirmó que la orden de alejamiento que tenía el detenido contra su expareja era por violencia machista y que la quebrantó en la prohibición de comunicación.