Dos luces subían y solo una bajó: la imagen de una webcam que acorrala a un alpinista acusado de la muerte de su novia
Abandonó a su pareja a 50 metros de la cima y murió congelada a -20º grados: el juicio que puede cambiar las reglas del alpinismo
El juicio contra un alpinista acusado por la muerte de su pareja durante un ascenso al pico más alto de Austria ha comenzado en Innsbruck, rodeado de gran atención mediática. Thomas P., de 37 años, enfrenta cargos de homicidio por negligencia grave tras el fallecimiento por hipotermia de Kerstin G., de 33 años, durante una escalada invernal al Grossglockner, una montaña de casi 3.800 metros de altitud.
Kerstin perdió la vida a escasos 50 metros de la cruz que marca la cima, en la madrugada del 19 de enero, después de pasar varias horas atrapada en condiciones climáticas extremas. Según la acusación, Thomas dejó a su pareja "desprotegida, exhausta, hipotérmica y desorientada" alrededor de las dos de la madrugada mientras él descendía para buscar ayuda. Esta decisión, sumada a otros supuestos errores, se considera clave en el desenlace fatal.
El acusado se declaró no culpable y expresó ante el tribunal su profundo pesar por lo sucedido. Según sus declaraciones, ambos solían planificar juntos sus rutas y Kerstin estaba en buen estado físico para enfrentar el desafío. Alegó, además, que el viento y las bajas temperaturas, con Kerstin G., de 33 años, , se intensificaron de forma impredecible en altitud. Según su versión, asegura que dejó a su pareja amarrada con una cuerda antes de descender y posteriormente regresó tras dudar de su decisión, cuando presuntamente escuchó a Kerstin pedirle que se marchara para salvarse.
La Fiscalía sostiene que Thomas, dada su mayor experiencia en montañismo y su rol como organizador de la expedición, actuaba en la práctica como guía y era responsable de la seguridad de ambos. Entre los principales reproches están:
- Falta de equipamiento adecuado y planificación insuficiente.
- No regresar al advertir el deterioro de las condiciones climáticas.
- Retrasar la solicitud de ayuda y no emitir señales cuando un helicóptero policial sobrevoló la zona.
- Abandonar a la víctima sin tomar las medidas necesarias para protegerla.
Imágenes captadas por una webcam muestran dos luces avanzando hacia la cima al atardecer; horas más tarde, solo una descendía. Las duras condiciones meteorológicas impidieron que los equipos de rescate llegaran hasta la mañana siguiente. Cuando finalmente alcanzaron el lugar, Kerstin había fallecido.
Durante el juicio surgió también un testimonio controvertido: una expareja del acusado le recriminó haberla dejado en una situación desesperada en la misma montaña tras una discusión en pleno invierno. Thomas negó este incidente. La defensa insiste en que lo ocurrido fue un “accidente trágico” y citó una carta escrita por los padres de la fallecida, quienes rechazaron que su hija fuese una víctima pasiva.
