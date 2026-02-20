El peor año en décadas: 2026 empieza con un asesinato machista cada 5 días

España asiste a uno de sus inicios de año más negros desde que hay registros en cuanto a violencia machista se refiere, y si se mantiene la media criminal de feminicidios, el año 2026 pinta mal, muy mal. En apenas un mes y medio, 49 días, para hablar con exactitud, se han registrado diez asesinatos machistas en nuestro país. Una cifra que triplica la de ejercicios anteriores y que deja un balance tan preocupante como escalofriante: una víctima mortal por violencia de género cada cinco días.

De los diez asesinatos machistas perpetrados en estos primeros 49 días del año -el último, el de una mujer de 37 años, Petronila B. F., de 37 años, estrangulada en su domicilio en Madrid en la tarde de este miércoles por su ex pareja a pesar de la orden de alejamiento-, tres se han producido en la provincia de Castellón en menos de 24 horas.

Castellón, a la cabeza

Se trata de Ana Sorribas, la enfermera de Benicássim acuchillada hasta la muerte este lunes en el centro de salud donde trabajaba por su ex pareja, un dentista jubilado de Castelló muy conocido, Vicente G. V., que ya ha ingresado en prisión. Un día después salía a la luz el caso de María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, asesinadas entre el domingo y el lunes en su casa de Xilxes, aunque sus cuerpos no fueron descubiertos hasta el martes. La Guardia Civil ha detenido a Abdelkader B., ex marido y padre, respectivamente, de las mujeres degolladas, como presunto autor del doble crimen machista antes las múltiples evidencias que lo incriminan.

La mitad tenía orden de protección en vigor

Analizando el perfil de las mujeres asesinadas en este primer mes y medio de 2026 se confirma una tendencia ya consolidada: el mayor peligro se registra cuando las mujeres maltratadas deciden cortar la relación con el agresor. Así ha sido en la mayoría de crímenes registrados este año, entre ellos los dos casos ocurridos en Castellón en menos de 24 horas.

De las diez víctimas mortales, el 40% eran mayores de 50 años, frente al 60% que son menores de esa edad, la más joven de ellas, Noemí, la niña de Xilxes. Estadísticamente hablando, la mayor parte de las mujeres asesinadas en crímenes machistas desde 2003, cuando se instauró el registro diferenciado de feminicidios, se sitúa en el rango de edad de 25 a 45 años, pero es cierto que cada vez aumenta más el de las más jóvenes, tanto en casos mortales como en el resto de episodios de maltrato.

Gritos e insultos tras el registro de la vivienda del asesino de su ex mujer y su hija de 12 años en Xilxes / Fernando Bustamante

La estadística también pone en evidencia otro dato alarmante: los fallos en el sistema de protección a las víctimas. Así ha ocurrido en un 60% de los casos. Es decir, seis de cada 10 víctimas han sido asesinadas pese a haber denunciado a su maltratador, un importante fallo del sistema que, sin duda, tendrá que ser analizado no solo para salvar la vida a futuras víctimas, sino también para evitar que las mujeres que sufren maltrato se sientan desmotivadas y huyan del mejor sistema de protección hasta ahora: la denuncia.

En los cinco años precedentes, las mujeres asesinadas que habían denunciado suponían poco más del 20%, salvo en 2022, cuando esa cifra ascendió al 42%; en este inicio de 2026, el 60%, seis de cada diez asesinadas, había hecho lo que se les exige como víctimas de maltrato: denunciar.

Se triplican los casos

En otros casos, el problema es que la víctima, normalmente por miedo, por dependencia -emocional, económica o social- del agresor, por protección de los hijos o por simple victimización, no continúa con el proceso judicial después de la denuncia inicial. De hecho, de las cuatro mujeres con denuncia previa confirmadas ya por Igualdad como víctimas de la violencia machista este año, dos de ellas habían decidido no continuar y, por ello, no tenían medidas de protección en vigor. Otra de las circunstancias a analizar por las autoridades.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Es el caso de Czarina C., la mujer de origen filipino de 43 años asesinada en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, el día 6 de enero de 2026, por su marido, que posteriormente se quitó la vida en la misma vivienda. Aunque constaba en el sistema VioGén, su caso figuraba como no activo después de que en junio de 2024 manifestara a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que no deseaba corroborar la denuncia. En pocas palabras, que se acogía al artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que permite a cualquier persona no declarar en contra de un familiar directo y que acaba siendo el refugio perfecto del maltratador.

Las diez víctimas (nueve adultas y una niña) suponen, por tanto, uno de los inicios de año más trágicos de los últimos ejercicios, lo que ya motivó que el 4 de febrero se convocara el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, órgano que reúne a las autoridades con competencias en violencia de género cada mes que se superan los cinco asesinatos para analizar, caso por caso, qué ha sucedido y por qué. En 2025 y 2024, a estas alturas del año, había tres víctimas mortales. 2026 ya triplica los feminicidios en el mismo periodo. Sí, pinta muy mal.