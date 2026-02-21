La Guardia Civil detiene a tres hombres por robar y enviar adormidera a través del aeropuerto de Alicante-Elche
Los investigados, en prisión provisional, sustraían las flores de plantaciones legales en Albacete y las distribuían por vía postal desde Murcia hacia Málaga, Ávila, Mallorca y los Estados Unidos
José Gómez
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres que hacían envíos postales de cápsulas secas de adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, así como a Estados Unidos. Se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y todos han ingresado en prisión por estos hechos.
La operación comenzó con la interceptación de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras el análisis, se determinó que era Papaver somniferum, también conocida como adormidera o amapola real, una planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados.
En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios, pero todos ubicados en el municipio de Los Alcázares, en la Región de Murcia.
Hurtos de plantaciones legales en Albacete
En una primera fase, los investigadores analizaron la documentación y el contenido de los paquetes intervenidos, desplazándose posteriormente al municipio de Los Alcázares con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos remitentes. Estas gestiones permitieron identificar a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India.
Tras consultar en bases de datos policiales se comprobó que estas personas habían estado presuntamente relacionadas con hurtos recientes de Papaver somniferum en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.
527 kilogramos de amapola real almacenados en sacas
A finales del pasado mes de enero, una vez localizados los sospechosos y acreditada su presunta participación en los hechos, se realizaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares. En ellos se detuvo a los tres investigados y se intervinieron 527 kilos de Papaver somniferum, los cuales se encontraban almacenados en sacas entremezclados con semillas de trigo.
Los detenidos, asistidos por el abogado José Soler Martín, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, que decretó el ingreso en prisión de los tres. Según señalan fuentes de la defensa, los investigados utilizaban la adormidera como "revitalizante".
La operación, de nombre "Guru25", se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.
Desde el instituto armado aseguran que han logrado "desmantelar un grupo dedicado al robo y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa", con lo que, añaden, han evitado su comercialización y conseguido reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
