Un hombre fallece en un accidente de motocicleta en la carretera CV-500

Un hombre falleció en la tarde del viernes en un accidente de tráfico cuando circulaba con una motocicleta por la carretera CV-500, conocida como carretera de El Saler (Valencia).

Según informó a EFE el Centro de Gestión de Tráfico, el accidente tuvo lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía.

Por causas que se desconocen, el motorista sufrió un accidente y murió, según las fuentes.