Un hombre fallece en un accidente de motocicleta en la carretera CV-500
El accidente tuvo lugar el viernes lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía, conocida como carretera de El Saler
EFE
Un hombre falleció en la tarde del viernes en un accidente de tráfico cuando circulaba con una motocicleta por la carretera CV-500, conocida como carretera de El Saler (Valencia).
Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules
Según informó a EFE el Centro de Gestión de Tráfico, el accidente tuvo lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía.
Por causas que se desconocen, el motorista sufrió un accidente y murió, según las fuentes.
