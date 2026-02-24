Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Vox y el PP acuerdan en Valladolid pedir el cese de Puente, "el maquinista del Pisuerga", por Adamuz

Los grupos municipales de Partido Popular y Vox han hecho valer la mayoría que conforman en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para aprobar una moción de la segunda de las formaciones en la que se reclama el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente --a quien el PP se ha referido como "el maquinista del Pisuerga"--, por la "mala gestión" del servicio ferroviario, lo que el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ve una muestra de la "obsesión enfermiza" del PP.

Esta ha sido una de las mociones que se han debatido en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid, a apenas 20 días de la celebración de elecciones autonómicas en Castilla y León, y se ha dado la circunstancia de que Vox y el PP han diferido en dos votaciones. Una de ellas para condenar la gestión de Igualdad con las pulseras 'antimaltrato' y otra en la que las abstenciones de los ediles de la formación de derechas han permitido aprobar una moción del PSOE para reclamar la creación del Área Metropolitana.

El Grupo Municipal Vox reclamaba en su moción el cese del ministro Óscar Puente, algo más de un mes después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron un balance total de 47 fallecidos, y del aludido estado "deficiente" de las infraestructuras ferroviarias en toda la red y, específicamente, en la línea Madrid-Valladolid de alta velocidad, para la que se ha pedido un "chequeo".