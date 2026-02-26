Los policías que congelan hasta los vinos, los relojes y los puros de los mafiosos

Si Robin Hood fuera policía nacional, podría pedir destino en el GRACO, un grupo pionero que ha conseguido quitarles a los grupos criminales de todo tipo más de 15 millones de euros en un año. La filosofía del GRACO, explican al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica sus dos responsables, dos mujeres policía, es quitarles a los criminales (muchos narcos, pero también explotadores de mujeres, estafadores y mafiosos de toda condición) su dinero, pero también, y así lo han hecho, sus casas, sus coches, sus relojes de lujo, sus carísimas bodegas repletas de botellas de vino, sus cajas de puros cubanos, sus chándals de lujo y hasta sus videoconsolas. En general, explican "todo lo que hayan adquirido o comprado con dinero procedente del delito".

En un año desde que fue creado, el GRACO (Grupo de Recuperación de Activos del Crimen Organizado), ha conseguido "congelar" toda clase de bienes y objetos. Es una tarea compleja pero muy necesaria. Los datos de Europol indican que las policías de la UE solo recuperan entre el 1 y el 2 por ciento de la enorme riqueza y beneficios que consiguen los criminales. "Buscamos tener más iniciativa. La idea es que no puedan vender ni traspasar ni ocultar esos bienes. Congelarlos hasta el juicio y la sentencia contra ellos y que esos beneficios reviertan luego en las víctimas", explica la jefa del Grupo, encuadrado en la UDEF Central de la Policía Nacional. Para eso cuentan con la ayuda de la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos) del ministerio de Justicia.

Nintendo Switch

Se trata de aplicar ese bloqueo de beneficios de los criminales en todas las investigaciones. "El crimen organizado, ya sea la trata de mujeres, las estafas… siempre genera dinero", explica la inspectora jefa. Por eso el GRACO rastrea y estudia los beneficios, y como quitárselos, de todo tipo de delincuentes, también los corruptos políticos y económicos y hasta la ciberdelincuencia (toda clase de delitos cometidos a través de redes sociales).

Uno de esos estafadores, que ganaba dinero vendiendo coches que no existían en una página web, se sorprendió mucho cuando el GRACO consiguió que le quitaran varias consolas Nintendo Switch, compradas, claro, con dinero de sus estafas. Un narco gaditano también vio como los policías "congelaban" varios chándals de lujo que tenía en su casa…

Armas y una Nintendo Switch recuperadas por la Policía. / SUCESOS

Los criminales más o menos organizados siempre ganan dinero, es su oficio. Y compran todo tipo de cosas. "Cuando se hace un informe al juez para reventar una actuación contra un grupo criminal, ya incorporamos también una propuesta para bloquear todos esos activos". Muchas veces son cuentas corrientes, también algunas casas.

Una narcolancha y criptomonedas

En la operación Grizzly contra un narcotraficante del Guadalquivir reciclado ahora como residente de lujo en Dubai, se ha logrado congelar una casa de Benahavis (Málaga) valorada en cuatro millones de euros. También, una narcolancha y un camión pluma (utilizado para meter y sacar esas planeadoras en el río de forma rápida y sin que sufran daños) valorado en unos 400.000 euros. En la investigación de la Brigada de Blanqueo, a la que están adscritos los GRACO, se bloqueó también una máquina de criptomonedas llamada Enigma Houdini, un sistema que permite mover dinero negro de forma indetectable.

Durante una de sus operaciones, los agentes lograron "congelar" una narcolancha y un camión pluma valorado en unos 400.000 euros. / SUCESOS

Cualquier grupo criminal puede ser su objetivo, no solo los narcos. Lo fue una red de tráfico de personas con víctimas en Almería. La organización la dirigía un ciudadano jordano desde Bélgica. Había toda una trama de prestamistas. En esa operación, entre otras cosas, se logró bloquear varias cajas de puros cubanos (a las que era muy aficionado uno de los criminales), valorados en unos 600.000 euros.

La Finca

En una investigación contra el saqueo del dinero de Venezuela a través de la empresa estatal petrolera PDVSA, ha sido de las más espectaculares en las que ha participado el GRACO. Uno de los mafiosos vivía en una mansión de La Finca, una urbanización de Madrid donde residen muchos famosos y futbolistas. En otra mansión del norte de Madrid, con helipuerto privado incluido, había una enorme bodega con cientos de botellas de vino que han sido "congeladas" por el GRACO. Aún no han sido valoradas, pero se estima que superan las decenas de miles de euros. Al lado había una caja con relojes de lujo que se abría solo con una contraseña digital.

Noticias relacionadas

El objetivo es que el dinero de esas botellas de vino, de los puros, de los chándals… revierta finalmente en las víctimas de esos grupos criminales tan poderosos. Como hacían Robin Hood y los suyos desde los bosques de Sherwood, pero con otros métodos.