Fuengirola

Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga

El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía

Vehículos de la Policía Local de Fuengirola.

Redacción

Málaga

Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.

El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.

La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.

