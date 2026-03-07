Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Córdoba y detiene a una mujer

El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, presenta heridas compatibles con arma blanca

No se descarta que víctima e investigada mantuvieran una relación sentimental

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / EP

Manuel Á. Larrea

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor (Córdoba). El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, encontrado de madrugada en un domicilio de la localidad cordobesa, presentaba heridas compatibles con arma blanca.

Una mujer ha sido detenida como investigada, según ha confirmado la Benemérita, que ahora trata de discernir el motivo de los hechos. No se descarta que mantuvieran una relación sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.

