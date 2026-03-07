La mujer que cayó al río en Asturias cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía

Una fatalidad. María Teresa Pérez Fernández, de 56 años, se acercó la noche del viernes al arroyo que discurre por el jardín de su casa, en La Huerta, San Martín del Rey Aurelio. Intentó coger agua del río pero bajaba con mucha fuerza y acabó precipitándose al agua. Tres kilómetros río abajo, en Piñera, un Policía Local vio el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, todo apunta a que ya había fallecido. De inmediato se trasladaron a la zona efectivos de Bomberos de Asturias, pero no consiguieron localizarla.

Largas horas de búsqueda

El dispositivo de búsqueda se mantuvo hasta las once y media de la noche del viernes y se reanudó a las ocho de la mañana de este sábado. A mediodía se habían rastreado 8,67 kilómetros del cauce del río Silvestre, al que se precipitó la mujer, y el Nalón, desde La Huerta hasta Langreo. El helicóptero de la Guardia Civil se incorporó a la búsqueda a las 12.15 horas. La búsqueda fue ampliándose paulatinamente, y ya comprende 28,5 kilómetros de cauce de los ríos Silvestre y Nalón, desde la vivienda de María Teresa hasta Soto de Ribera. Los miembros de los equipos de rastreo han inspeccionado dos presas, en Lada (Langreo), y Olliniego, ya en el municipio Oviedo, pero no han encontrado nada. Sí que han aparecido varias prendas de ropa, pero ninguna de ellas pertenecía a la desaparecida.

Los trabajos con complicados. Los ríos, tanto el Silvestre como el Nalón, en el que desemboca, bajan con mucha fuerza y con el agua muy turbia debido a la intensa lluvia del viernes. Los responsables del operativo confían en que en las próximas horas y días el cauce del Nalón descienda y facilite las tareas de búsqueda. Hay puntos a los que los rescatadores aún no han podido acceder.

En la búsqueda participan equipos especiales de la Guardia Civil y Bomberos de Asturias, los grupos de actividades subacuáticas, montaña, drones y unidad canina. Junto a ellos están efectivos de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio y voluntarios de Protección Civil, en total más de medio centenar de personas que escrutan cada palmo de río.

Natural de Villaviciosa

María Teresa Pérez es natural de San Justo, en Villaviciosa, aunque residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se trasladó a la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. En la casa de La Huerta vive parte de la familia. En la planta baja, María Teresa y su marido y arriba, una de las dos hijas -otra reside en Gijón- junto a su marido y su hija de cuatro años. El arroyo era hasta la tarde del viernes una parte más del jardín trasero. Suele bajar con poca agua y no entraña habitualmente ningún peligro. La tragedia llegó el viernes, cuando la mujer, con nueve hermanos, uno de ellos fallecido, cogió un cubo o una palangana que había en una mesa exterior. Bajó los tres peldaños que dan acceso al cauce del Silvestre y se dispuso a coger agua. La fuerza con la que bajaba en ese momento ese arroyo, convertido en un río, hizo que cayese al agua. En esa zona el arroyo no cubre habitualmente más de treinta centímetros. Estos días la profundidad alcanza el metro y medio. Es un arroyo estrecho lo que hace que la fuerza del agua sea aún mayor.

Fue la familia quien dio la voz de alarma. Su marido y un vecino rastrearon el río pero no vieron nada. De inmediato llegó la Guardia Civil y se puso en marcha el operativo de todos los servicios de emergencia que a estas horas siguen con la búsqueda, coordinada desde el puesto de mando avanzado instalado en la explanada del Pozo Venturo, donde también pasó parte de la mañana el alcalde de San Martín. José Ramón Martín Ardines.

Los familiares de María Teresa Pérez se sumaron a la infructuosa búsqueda desde el primer momento. El marido, Juno de los hermanos de la desaparecida (Julio Pérez), primos. Todos con la esperanza de encontrarla pero con la casi certeza de que en todo caso hallarán su cuerpo sin vida.

Una búsqueda complicada

Carlos Sánchez, jefe de Bomberos de Asturias para la zona centro, explicó que los servicios de emergencia recibieron la noche del viernes la llamada “de que una mujer se había caído a un arroyo que llevaba mucha crecida”. Según esa llamada, de la hija de la mujer que vio a su madre caer al agua, María Teresa “se acercó a coger un caldero de agua y con la fuerza que bajaba el arroyo se la llevó”. De inmediato comenzó el rastreo “y se la vio flotando boca abajo a unos tres kilómetros del lugar donde había caído al agua”. Ese dispositivo se mantuvo hasta las once de la noche del viernes y se retomó a primera hora del sábado. El radio de búsqueda es muy amplio “porque no sabemos muy bien dónde puede estar, si se ha podido enganchar en algún sitio o ya ha llegado al Nalón”. Carlos Sánchez explicó que “puede estar en cualquier punto entre la casa y el embalse de Soto de Ribera”.

Los efectivos de búsqueda rastrean la zona tramo a tramo. Manuel Maxide, teniente adjunto de la compañía de la Guardia Civil en Langreo, detalló que “se están desplegando todas las especialidades” del Instituto Armando, pero “por el momento la búsqueda está siendo infructuosa”. El trabajo “es complicado por la orografía del terreno y por el cauce del río”, añadió.

Pese a las dificultades, más de medio centenar de personas intentan localizar a María Teresa en ese amplio radio desde La Huerta, en San Martín, hasta el gran embalse de Soto de Ribera.