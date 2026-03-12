Tráfico
El incendio de un vehículo obliga a cortar la A-7 en Paterna
La Guardia Civil ha cerrado los tres carriles en sentido a Barcelona mientras los bomberos sofocan las llamas y está desviando el tráfico por vías alternativas
Hay una persona herida de carácter leve
El incendio de un vehículo por causas desconocidas ha provocado el corte completo de la A-7 en sentido Barcelona a su paso por el término municipal de Paterna, poco después del desvío a la CV-35. De momento, solo ha trascendido que hay una persona herida, al parecer, el conductor del vehículo siniestrado, aunque son lesiones de carácter leve. El incidente se ha registrado a las 17.53 horas, en el kilómetro 324 de la citada vía rápida que circunvala la ciudad de València.
Ha sido la Guardia Civil de Tráfico quien ha decidido cortar al tráfico los tres carriles, mientras trabajan los bomberos en la extinción del fuego, que ha generado una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros.
Importante retención y desvíos
Como consecuencia de este siniestro, en el que aún no se sabe si hay implicados otros usuarios de la vía, se ha generado una importante retención que la Guardia Civil trata de disolver habilitando una vía alternativa para los conductores que precisen dirigirse hacia el norte por esa vía rápida, aunque en cuanto el fuego esté controlado y acotado, es previsible que se pueda abrir al tráfico al menos uno de los tres carriles existentes en la zona.
De momento, los agentes del Instituto Armado están desviando el tráfico por la CV-310 desde CV-31.
Además, la Guardia Civil ha cortado también, momentáneamente, los accesos a la A-7, en sentido Barcelona desde la CV-35 (en ambos sentido), según informa el Centre de Gestiò i Seguretat Viária de la Generalitat Valenciana.
En todo caso, lo más prudente es, en el caso de conocer la situación con suficiente antelación, buscar recorridos alternativos mientras se solventa la situación.
