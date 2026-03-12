Un juez investiga a un pastor evangélico en Barcelona por agresiones sexuales a una menor durante tres años

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha citado como investigado a Radill G.S., el pastor de una iglesia evangélica ubicada en la Zona Franca de Barcelona, por presuntamente agredir sexualmente de forma continuada a una menor, feligresa de la congregación junto a su familia, durante tres años. La querella, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, remarca que el acusado supuestamente "comenzó a prodigar un contacto físico inapropiado" con la víctima en 2018, cuando ella tenía 13 años, y la situación acabó en 2021, cuando la joven decidió no acudir más a la iglesia.

El pastor está citado a declarar como investigado a finales de marzo, mientras que la víctima ya ha comparecido. La querella remarca que desde que la joven y su madre comenzaron a ir a la iglesia, el acusado "mostró una actitud especialmente cercana" hacia ellas, hasta que empezó a mantener encuentros a solas con la víctima en los que presuntamente le hacía preguntas sobre su vida personal y sentimental.

A partir de esas reuniones comenzó "a escribirle a diario, controlando sus actividades y realizando preguntas de naturaleza íntima y sexual" y "de forma insistente sobre su relación de pareja" con la excusa de "ayudarla a remendar su error ante Dios". Sin embargo, el acusado le pedía que borrara estas conversaciones y registros de llamadas por temor a su esposa, quien también es pastora de la misma congregación, aunque señalaba que su relación era "un afecto paternal".

Según la querella la situación fue empeorando en los meses siguientes, ya que el acusado presuntamente aprovechaba que se quedaba solo en la iglesia con la víctima o la llevaba a su casa para presuntamente abrazarla por cuello, boca y cara así como darle "abrazos cada vez más largos y estrechos". Además, si la joven le preguntaba por su comportamiento le decía que "era porque la quería y la quería ayudar a ser mejor en Dios", pese a que no era "con malas intenciones", ya que "la veía como una hija".

Cada vez peor

La situación duró hasta 2021 cuando, a raíz de unas obras en la iglesia, el pastor acudió a casa de la familia de la víctima para pedir una máquina de soldar. En ese momento, únicamente estaba en el domicilio la menor y allí, supuestamente, se produjeron agresiones sexuales más graves con besos y tocamientos, que se repitieron en otras tres ocasiones en esta vivienda.

La última vez fue en la iglesia que ocurrieron fue en la iglesia, señala la querella, ya que el acusado citó a la menor un día a las seis de la mañana, cuando no había nadie, para presuntamente besarla, quitarle la ropa y abusar de ella, aunque la joven se negó varias veces. Tras ese episodio, el pastor la escribió reconociendo que con ese comportamiento fallaba, pero que "Dios le perdonaba".

Ante esta supuesta última agresión la víctima "decidió dejar de acudir a la iglesia y no volver a tener contacto con el querellado", pese a que su familia seguía participando de la vida evangélica porque no conocía nada de lo ocurrido. Hace unos meses decidió contarlo ante el "miedo, temor y dolor" que sufre.

Respuesta de las entidades evangelistas

Después de conocerse esta investigación judicial, el Consell Evangèlic de Catalunya ha explicado a EL PERIÓDICO que han abierto un expediente informativo en el que se está escuchando a las diferentes partes implicadas, además de ponerse en contacto con la iglesia afectada. Pese a esto, señalan que mantienen "tolerancia cero" ante este tipo de agresiones sexuales a menores y reiteran el acompañamiento pastoral a las víctimas, así como comparecer, tras estudiar el caso, como acusación particular en defensa de los denunciantes.

También la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha remarcado a este diario que actualmente están estudiando la querella presentada además de escuchar al pastor acusado y a la presunta víctima antes de decidir si adoptan alguna de las medidas cautelares previstas en el protocolo que tienen contra los casos abusos y agresiones sexuales, como una suspensión del ministro de culto, pero respetando la presunción de inocencia. También señalan que ante estas situaciones siempre se recomienda denunciar a las autoridades y hacen acompañamiento a las víctimas.