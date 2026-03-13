Dos detenidos por arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un IES en Alcoy

Agresión a un profesor en un centro educativo de Alcoy. Un docente ha perdido parte de una oreja al haber sido atacado en un instituto de la localidad.

Por ello la Policía Nacional ha detenido a dos personas, entre ellas un alumno del centro, por su supuesta implicación en esta agresión, sin que haya trascendido su edad ni la identidad de otro arrestado ni los motivos de la agresión, según han informado fuentes cercanas al caso.

El suceso se ha registrado este viernes, cuando por razones desconocidas el profesor ha sido atacado, perdiendo de un mordisco parte de una oreja.

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Al centro educativo, cuyo nombre tampoco ha trascendido, se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, realizando los agentes la detención de estas dos personas. Así mismo ha sido atendido el trabajador, que ha sido trasladado a un centro sanitario.