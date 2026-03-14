Rescate en Alfondeguilla: Una mujer sufre un accidente en una senda forestal
Los bomberos han actuado para atender a la persona accidente que ha sufrido una lesión en el pie
Una mujer de unos 60 años de edad ha sufrido un accidente cuando caminaba por una senda forestal del término municipal de Alfondeguilla. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, la afectada presentaba una lesión en el tobillo, por lo que ha sido necesaria la intervención de una dotación del cuerpo.
Los bomberos del parque de la Plana Baixa se han desplazado hasta la zona para proceder al rescate de la accidentada. Aunque se había avisado al helicóptero, finalmente los efectivos han podido llegar hasta la mujer con vehículos terrestres.
El Consorcio de Bomberos ha llevado a la mujer hasta Alfondeguilla, donde esperaba una ambulancia, que le ha prestado los primeros auxilios antes de trasladarla a un centro hospitalario.
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