Investigación
Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en Palma
Investigadores del Grupo de Atraco tratan de determinar cuál fue el móvil de la pareja arrestada por detención ilegal
Una escena insólita se vivió el domingo a mediodía en las calles del barrio de Son Ferriol, en Palma. Un matrimonio británico intentó secuestrar a una mujer de 61 años y meterla por la fuerza dentro de su coche. Los gritos de la víctima alertaron a los transeúntes e hicieron huir a los secuestradores sin lograr su propósito. Una patrulla de la Policía Nacional los detuvo por un presunto delito de detención ilegal. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargan del caso.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde de este domingo en la calle María Ana Bonafé de Son Ferriol. Un coche se paró en seco al lado de una mujer. Del vehículo se apeó un hombre, que intentó meterla por la fuerza en el interior del vehículo. La mujer, de 61 años, se tiró al suelo y comenzó a pedir auxilio a gritos.
La pareja del secuestrador también se apeó del coche e intentó ayudar a su marido en el rapto. En vista de que los peatones se encaraban con ellos, decidieron emprender la huida dentro su vehículo.
Investigación
Una patrulla de la Policía Nacional logró interceptar el coche de los secuestradores y los agentes procedieron a su detención. Investigadores del Grupo de Atracos se encargan del caso y tratan de determinar cuál fue el móvil que condujo a este matrimonio a intentar secuestrar a la víctima.
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