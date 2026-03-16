Arde un barco pesquero frente a la costa de Orpesa

Una gran columna de humo negro visible frente al litoral de Orpesa ha llamado este lunes la atención de vecinos y conductores que transitan por la zona. La humareda, claramente perceptible desde distintos puntos de la costa e incluso desde la autopista en dirección a Benicàssim, tiene su origen en el incendio de una embarcación en el mar.

La densa columna de humo se observa desde distintos puntos del litoral. / Eva Bellido

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se activó un operativo de intervención tras declararse las llamas. El dispositivo movilizó una embarcación de rescate del propio consorcio con una dotación de bomberos a bordo, equipada con medios de extinción y material de rescate, para actuar en la zona del suceso.

Todos los tripulantes, trasladados a puerto

Según la última actualización, medios de Bombers Dipcas continúan colaborando junto al resto del dispositivo coordinado por Salvamento Marítimo. Además, se ha confirmado que la embarcación afectada es un barco pesquero y que, en principio, todos sus tripulantes han sido trasladados a puerto por una embarcación de la Guardia Civil.

La columna de humo ha generado expectación entre vecinos de la zona, que comenzaron a alertar de la situación al observar la humareda sobre el Mediterráneo. Algunos residentes de la zona de les Platgetes explican que el humo se apreciaba claramente desde tierra y que, con ayuda de prismáticos o telescopios, lograron distinguir una embarcación en la zona desde la que aparentemente procedía el incendio.

Según estos testimonios, el barco se encontraba aproximadamente a mitad de camino entre Orpesa y las islas Columbretes. Asimismo, aseguraban que podía verse en llamas y también cómo otras embarcaciones se aproximaban y se alejaban del punto del suceso.

Eva Bellido

También conductores que circulaban por la autopista en dirección a Benicàssim advirtieron la presencia de la nube de humo sobre el mar, lo que despertó la curiosidad de quienes transitaban por la zona.

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Mientras continúa la intervención de los servicios de emergencia, la columna de humo sigue siendo visible desde distintos puntos del litoral de la Plana Alta, aunque ya con menor densidad.