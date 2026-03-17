Europa Press

Detenidas 32 personas por envío ilegal de 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife

Imágenes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Guardia Civil que han desmantelado un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos que la organización trasladaba en contenedor desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta diversos países africanos. En el marco de estas actuaciones están siendo investigadas 32 personas y cuatro sociedades, con domicilios en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Más información