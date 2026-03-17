En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Un informe técnico apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes
Un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos la tarde del domingo 18 de enero, apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia.
Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, la CIAF recoge el informe con dicha hipótesis, pendiente de confirmar, "a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi", que se encarga del sistema de señalización.
En relación con las circunstancias de la vía, la CIAF también ha informado a la Guardia Civil sobre la ampliación de detalles sobre las "distintas incongruencias" detectadas en las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz, en este caso con "posibles modificaciones en las actas de soldadura y firmas que parecían no ser originales", algo que la Benemérita analiza más a fondo, según han apuntado las fuentes.
El número de hospitalizados por el accidente de Adamuz se mantiene en tres por tercer día
El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que aún permanecen hospitalizados se mantiene este lunes, 16 de marzo, en tres después de que el pasado viernes, 13 de marzo, se produjera el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 122 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.
Eso hace que ingresados en planta de hospitalización haya un total de dos heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía de Córdoba y otro en el Hospital Quirón de Huelva, mientras que la única persona que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está ingresada en el Hospital Regional de Málaga.
La CIAF no publicará el resultado de su encuesta a víctimas de Adamuz, pero servirá para mejorar la atención futura
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no publicará, en principio, los resultados de la encuesta dirigida desde este domingo a víctimas y a otros afectados por el accidente de Adamuz. Según explican fuentes de la investigación, se trata de un trabajo "para uso interno", que persigue mejorar la atención a perjudicados en situaciones futuras.
El lanzamiento del cuestionario permite a la comisión "ser coherente con procedimientos europeos que proponen un seguimiento de las atenciones que se dieron a las víctimas", abundan las mismas fuentes. De hecho, la CIAF se halla bajo la supervisión de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y en febrero pasado se conoció que observadores de otros países participan en la investigación de la catástrofe, invitados por el órgano español, con objeto de reforzar la transparencia del proceso.
Inicialmente, la comisión tampoco ha previsto entregar los resultados de la encuesta a la jueza que dirige la investigación, "a menos que ella lo pida". La instrucción está siendo desarrollada por la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, cuya titular es Cristina Pastor.
Pilar Cobos
Un sindicato ferroviario pide investigar a cinco profesionales de ADIF, Ayesa y Maquisaba por el accidente de Córdoba
El sindicato ferroviario Alferro ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que investigue a cinco profesionales de Adif, Ayesa (ingeniería) y Maquisaba (constructora) por su supuesta participación en la ejecución de las soldaduras que se investigan como posible origen del accidente de Adamuz (Córdoba), que provocó 46 víctimas mortales.
Adif sitúa "como mínimo" a finales de abril el restablecimiento del AVE Madrid-Málaga
El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que en estos momentos se baraja "como mínimo" para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga "no antes de la última semana de abril", una fecha que, ha advertido, es "una situación absolutamente provisional", que será actualizada cada 15 días. Además, ha indicado que "prácticamente todo el año vamos a estar con una vía única", ya que se seguirá "demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio", mientras que "el aparato de vía que está afectado, se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año".
Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en su visita a los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad afectada desde el día 4 de febrero a raíz del tren de borrascas, que provocó el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga), tras hacer un análisis general de la situación de los muros y los elementos de vía, y verse que no se puede cumplir la fecha para recuperar la conexión ferroviaria el próximo 23 de marzo.
Adif retrasa a la última semana de abril la reapertura de la línea de AVE a Málaga
El presidente de el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha afirmado este lunes que no prevé reabrir la línea del tren de alta velocidad a Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras, antes de la última semana de abril.
Eso supone un retraso sobre la fecha inicialmente prevista -el 23 de marzo- de restablecimiento de la circulación en este tramo, que está cortado desde el 18 de enero, ya que antes del desprendimiento estaba interrumpido por el accidente de Adamuz (Córdoba).
El PP pregunta por qué no se usan trenes de ancho variable para conectar el AVE con Málaga
El PP ha preguntado al Gobierno por qué no ha barajado el uso de trenes de ancho variable para garantizar la conexión directa por alta velocidad hasta Málaga y evitar el trasbordo de usuarios en autobús desde Antequera tras la caída de un talud en Álora el pasado 4 de febrero.
El diputado del PP por Málaga Mario Cortés ha explicado este domingo, a través de un comunicado, que "la alternativa señalada por profesionales del sector ferroviario pasa por utilizar trenes desde Madrid hasta Málaga de la serie 130 o de la 106, que son unidades de alta velocidad y ancho variable".
Se desploma un puente de Rodalies afectado por obras en la localidad barcelonesa de La Garriga
Un puente situado sobre la avenida Onze de Setembre de La Garriga (Barcelona) afectado por las obras de la R3 de Rodalies se ha derrumbado parcialmente este sábado, sin causar daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press. Los hechos han ocurrido a las 12.30 horas y operarios de Adif han procedido a retirar el material que ha caído en la vía; tras evaluar la situación, el Consistorio ha decidido cortar la ronda del Carril-Oest entre las calles Mina y Ramon Pascual, y la avenida Onze de Setembre, entre El Passeig y la calle Carrerada. La alcaldesa de la ciudad, Meritxell Budó, ha pedido explicaciones a Adif por la mala ejecución de la obra y ha instado a la empresa a "asumir responsabilidades inmediatamente" en la misma red social.
Las víctimas de Adamuz, "sorprendidas y dolidas" porque Adif no haya contactado con ellas
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha remitido al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, una carta en la que lamentan que no se haya puesto en contacto con ellos después del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, algo que les resulta "sorprendente y doloroso".
En la misiva, firmada por el presidente de la asociación, Mario Samper, y a la que ha tenido acceso EFE, este se dirige al presidente de Adif con "profundo pesar y preocupación" tras el descarrilamiento, un suceso que, asegura en la misma, ha marcado "profundamente" a quienes se han visto afectados "directa o indirectamente por sus consecuencias".
La madre de un joven de Huelva herido en Adamuz a Juanma Moreno: "A mi hijo lo atendieron como si se hubiera caído de una bici"
Carmen Martín habla como madre. Así comienza la carta que dirige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el accidente ferroviario que sufrió su hijo Aarón, de 20 años, el pasado 18 de enero.
El joven onubense viajaba en el primer vagón del tren Alvia siniestrado en Adamuz, que fue el que quedó varado en una de las cunetas de las vías. Y, aunque tiene la suerte de vivir para contarlo, su periplo médico desde entonces le trae de cabeza tanto a él como a su familia. Hace unos días, su madre realizó un post en Facebook el pasado 5 de marzo donde denunciaba las diferentes negligencias a las que se habían enfrentado en cuanto a la atención de su hijo en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
- La quiebra de una empresa genera una subasta histórica: 65 lotes valorados en 31 millones de euros
- Dos franquicias abren sus puertas en un parque comercial de Castellón
- Las fechas de las fiestas de la Magdalena 2027: rollo, caña y... chaqueta
- El análisis de Pablo Hernández, tras la derrota del Castellón en Gijón: "Estoy preocupado por haber encajado tantos goles"
- El Villarreal trae a la selección española de nuevo al Estadio de la Cerámica, que acogerá el España-Serbia
- Encierro en el centro de atención a transeúntes de Castellón por el cierre del dispositivo contra el frío
- ¿Qué provoca la gran humareda negra visible frente a la costa de Orpesa?
- La ‘realeza’ se deja ver en la última corrida de la Feria de la Magdalena 2026