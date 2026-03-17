La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas

El registro de la casa de los hermanos Manuel y Julián González, en prisión por el secuestro y asesinato de su vecina, Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017, ha aportado pruebas claves para resolver el caso. Primero, los restos óseos de la mujer, enterrada en el patio de la casa. El informe preliminar de autopsia determinó que Francisca habia sido golpeada con "varios objetos" que no han sido encontrados de momento.

Además, los investigadores de la operación Mackler (palabra en alemán que significa corredor o pasillo, en alusión al pasadizo donde fue vista por última vez Francisca) encontraron otros indicios que han enviado al Laboratorio Central de la Guardia Civil, en Madrid. Entre esas muestras que serán analizadas figuran, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, unas "bragas de color blanco" que fueron encontradas en el registro de otra casa, en la calle Nueva número 1.

La UCO pidió el registro de esa casa, vecina a la de los supuestos asesinos, porque las viviendas están comunicadas y los hermanos González tenían acceso a ella. Ese registro tuvo lugar el 12 de marzo, en presencia de los hermanos y de un familiar del dueño de la casa. Allí los investigadores recogieron "para su examen unas bragas de señora de color blanco localizadas en el baño situado en el patio de la vivienda".

Ropa interior robada

Los investigadores realizaron fotografías de esa prenda de ropa interior para su informe. Se trata de descartar que pudieran ser las que vestía la víctima cuando fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado desnudo de cintura para abajo.

Otra posibilidad, según las fuentes del caso consultadas por este medio, es que se trate de ropa interior femenina que uno de los hermanos, Julián, habría robado de algún tendedero del pueblo. De hecho, los investigadores han conocido varios testimonios que indican que el menor de los González se habría apropiado de bragas de varias vecinas que estaban tendidas.

Mechones de pelo

Los guardias civiles encontraron también, esta vez en el registro de la casa de los presuntos asesinos, dos mechones de pelo, uno de ellos con forma de coleta, según explican a este medio fuentes del caso. Un mechón estaba guardado "en el primer cajón del armario" de la habitación de Manuel González, el hermano mayor y fue recogido por agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) ante la queja del sospechoso.

En el acta del registro se recoge la protesta del presunto asesino ante ese hallazgo: "se encuentra un mechón de pelo cogido con un coletero. Se hace constar por don Manuel que él no ha visto que lo hayan encontrado, que simplemente se lo han dicho".

En un informe preliminar, los agentes anuncian que esos indicios, junto a otros como las bridas negras con las que los asesinos ataron las manos de la víctima, "son precintados y trasladados al servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con sede en Madrid, para ser estudiados por diversos departamentos del Laboratorio Central de Criminalística" que posteriormente elaborarán informes sobre los resultados obtenidos.

El segundo mechón de pelo fue hallado en la habitación de Julián, el hermano pequeño y que se ha confesado autor del crimen. Estaba, según el informe de la Guardia Civil, dentro de "una caja plástica" junto a varios dientes, aparentemente humanos. Fuentes consultadas por Prensa Ibérica indican que uno de los hermanos dijo que el pelo era suyo y que lo guardaba como "recuerdo".

Un anillo en la mano

Otro indicio recogido durante el registro de la casa de los dos hermanos, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo, fue entregado a los agentes de la UCO. Se trata de un anillo "con detalle de ondas" que estaba en uno de los huesos de la mano de la víctima.

Noticias relacionadas

Muestras muy importantes obtenidas durante el registro, como los fragmentos de los huesos de la mujer, han sido enviados al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde podrán ser examinados por los forenses encargados de hacer la autopsia definitiva que intente establecer cómo y cuándo fue asesinada Francisca.