Detenida por hacer un tratamiento estético en los labios a una menor sin tener titulación
La Policía Nacional arresta a la mujer por intrusismo laboral y lesiones tras la denuncia presentada por la madre de la víctima en Alicante
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 40 años acusada de intrusismo laboral y lesiones por haber realizado un tratamiento estético con ácido hialurónico a una menor careciendo de titulación médica y sin consentimiento de sus progenitores, según informa la Comisaría Provincial.
La investigación policial se inició tras la denuncia de la madre de una menor a la que le habían realizado una serie de lesiones en los labios tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico por parte de una mujer que carecía de titulación para ello.
La víctima, menor de edad, contactó con la supuesta profesional de estética a través de una conocida red social y acudió a una vivienda donde desarrollaba dichas actividades.
Inyecciones
La menor acudió al domicilio sin consentimiento de sus progenitores y la acusada de intrusismo le administró unas inyecciones de ácido hialurónico en los labios, lo que le causó en días posteriores unas lesiones en la zona donde le aplicó el tratamiento.
Ante los hechos denunciados, los agentes realizaron una serie de comprobaciones e identificaron plenamente a la presunta autora de las lesiones. Se trataba de una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en un domicilio, todo ello sin ningún tipo de titulación o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.
Al existir indicios bastantes de la comisión de una infracción penal, la Policía Nacional localizó a la investigada y la detuvo como presunta autora de sendos delitos de lesiones e intrusismo profesional.
Las diligencias policiales practicadas fueron remitas al juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
El pasado octubre ya fue detenida también en Alicante una mujer de 43 años que se hacía pasar por especialista en estética y causó lesiones a una mujer que pagó 1.200 euros por hacerse un tratamiento estético que le provocó lesiones.
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