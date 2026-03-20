Batalla campal en un pub de Benidorm durante San Patricio: sillas, mesas volando y gritos de "What the fuck" de fondo

La celebración del día de San Patricio en Benidorm dejó una escena más propia de una batalla campal que de una jornada festiva. Un vídeo que circula en Instagram muestra una multitudinaria pelea en un pub irlandés, con varias personas lanzándose sillas y mesas del establecimiento mientras una mujer que graba la secuencia repite a gritos, una y otra vez, un desesperado “What the fuck”.

La publicación, compartida con el mensaje irónico “Happy Saint Paddys day from Benidorm it be a great place in the sun #fyp” (“Feliz día de San Patricio desde Benidorm, qué gran lugar al sol”), ha convertido el episodio en uno de esos vídeos que mezclan estupor, humor negro y bochorno colectivo. Lo que se ve en las imágenes es un local completamente fuera de control, con mobiliario volando por el aire y varios grupos enfrentados en medio del caos.

El vídeo ha generado una cascada de comentarios en redes, muchos de ellos centrados menos en el origen exacto de los implicados que en la imagen que deja el suceso. Algunos usuarios lo resumen con sorna como si fuera una postal grotesca de la ciudad: “Benidorm at its finest” (“Benidorm en su máximo esplendor”), “What a classy spot” ("Menudo sitio con clase") o “Reason 1748 not to go to Benidorm” ("Razón 1748 para no ir a Benidorm"). Otros lo comparan directamente con un decorado de película: “Looks like a western” ("Es como una película del Oeste") o “Benidorm is the new Magaluf basically” ("Benidorm es básicamente el nuevo Magaluf").

Buena parte de las reacciones se ha concentrado, además, en la narración improvisada de la mujer que graba, convertida casi en personaje involuntario del vídeo. Su insistente “What the fuck” ha sido tan comentado como la propia pelea. Entre las respuestas hay bromas sobre su voz —“Is it a chicken giving the commentary?” (“¿La narración la está haciendo una gallina?”), “Sounds like commentary from Chicken Run” (“Parece la narración de Chicken Run”)— y otras que convierten el grito en el verdadero sello viral de la escena.

Pero más allá del chiste, el fondo de muchos comentarios apunta al mismo malestar: la sensación de que un negocio acaba destrozado en plena celebración y de que la violencia se ha normalizado como parte del paisaje turístico en la denominada "zona guiri". “That’s someone’s business they are destroying on what should be a celebration” (“Están destrozando el negocio de alguien en lo que debería ser una celebración"), lamenta un usuario. Otro apunta directamente al coste económico que deja una escena así: “Who’s paying for the damages?” ("¿Y los daños quién los paga?").

También hay mensajes de pura vergüenza ajena. “Sorry Spain, we’re not all like this…” ("Lo siento, España, no todos somos así..."), escribe uno de los comentaristas. Otro va más allá y pide consecuencias: “Find them and charge them and ban them” (“Que los identifiquen, les denuncien y les prohíban volver"). En esa misma línea, varios usuarios recuerdan que Benidorm no siempre ha estado asociado a este tipo de estampas y lamentan que la ciudad se vea arrastrada una vez más por imágenes de descontrol y turismo de borrachera.

La pelea ha reabierto además otro debate recurrente en redes cada vez que estalla un episodio así en zonas turísticas: el de las nacionalidades, los estereotipos y la facilidad con la que la conversación degenera en reproches colectivos. En los comentarios se cruzan acusaciones, ironías y prejuicios entre quienes señalan a británicos, irlandeses o turistas sin más, mientras otros rebaten esa simplificación y recuerdan que no hay datos en el vídeo que permitan identificar con certeza a los implicados.

Una imagen de la batalla campal en un pub de Benidorm en San Patricio. / INFORMACIÓN

Lo que sí deja claro la grabación es el nivel de violencia de la escena. No se trata de una discusión subida de tono ni de una trifulca menor, sino de un enfrentamiento en el que vuelan objetos del local y en el que, según señalan algunos usuarios, incluso se ve a hombres lanzando taburetes o sillas en dirección a mujeres. Es precisamente esa dimensión la que más indignación ha despertado entre quienes han visto el vídeo.

En una ciudad acostumbrada a convivir con grandes concentraciones de turistas y con celebraciones importadas del calendario festivo británico e irlandés, la jornada de San Patricio suele dejar imágenes de ambiente, disfraces y pubs llenos. Esta vez, sin embargo, lo que ha corrido por las redes no ha sido una fiesta, sino una pelea que muchos describen como una síntesis perfecta de todo lo peor que Benidorm intenta sacudirse desde hace años.

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Y al final, entre el sarcasmo, la vergüenza y el escándalo, queda una escena que explica por sí sola por qué el vídeo se ha viralizado tan rápido: un pub convertido en campo de batalla, muebles cruzando el aire y una voz de fondo incapaz de decir otra cosa que lo mismo que pensó medio internet al verlo: “What the fuck”.