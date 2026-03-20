Ropa impregnada con cocaína y maletas con doble fondo: la Policía frustra la entrada de 160 kilos de droga por Barajas

Barajas es uno de los grandes focos de la lucha contra el narcotráfico. En distintas operaciones desarrolladas desde enero, la Policía Nacional ha intervenido más de 160 kilos de cocaína que pretendían entrar al país a través del aeropuerto. El balance se completa con 60 kilos de marihuana y 250 gramos de metanfetamina, y 19 personas detenidas.

La sucesión de arrestos revela, además, la sofisticación de los métodos empleados por las redes criminales para tratar de burlar los controles. Los narcotraficantes recurrieron a dobles fondos en prendas y maletas, productos de aseo manipulados, pastillas de cera depilatoria y hasta ropa impregnada con cocaína para mover la droga en vuelos internacionales con escala o destino en Madrid.

Droga oculta en pastillas y botes de jabón. / Policía Nacional

Una de las primeras intervenciones tuvo lugar el 26 de enero, cuando los agentes pararon a un viajero en un control rutinario. En su equipaje hallaron 20 chalecos que escondían en su interior 40 envoltorios con más de 10 kilos de coca. Apenas una semana después, otro viajero procedente de un país sudamericano fue interceptado tras levantar sospechas. En su maleta, ya facturada, transportaba 21 paquetes de cera depilatoria que ocultaban 126 pastillas con casi 6,3 kilos de cocaína. Además, llevaba un envase de café molido en el que los agentes localizaron 250 gramos de metanfetamina.

El 5 de febrero, los policías descubrieron otro cargamento camuflado en botes de productos de cuidado personal y en pastillas de jabón, con casi 4,5 kilos de droga. El mismo modus operandi que en dos intervenciones posteriores: el 3 de marzo, con más de 16 kilos de cocaína escondidos en 13 recipientes de productos capilares, y en la madrugada del 16 de marzo, cuando otro varón fue sorprendido con tres botes que contenían cerca de 3 kilos de esa droga.

Marihuana hallada en el doble fondo de varias maletas. / Policía Nacional

Otro de los episodios más llamativos se produjo el 12 de febrero, después de que un vuelo procedente de Asia y con destino Barcelona tuviera que ser desviado a Madrid por el temporal de viento. Durante el control a los pasajeros, dos viajeros llamaron la atención de los agentes al no coincidir ni siquiera en el número de maletas que llevaban facturadas. La inspección del equipaje destapó más de 58 kilos de marihuana, por lo que ambos fueron detenidos.

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La presión policial continuó el 24 de febrero con la detención de un pasajero que transportaba 79 prendas de ropa impregnadas en cocaína. Los agentes observaron que las piezas tenían una rigidez anormal y desprendían un fuerte olor. El análisis dio positivo y permitió intervenir 24,5 kilos de droga. A esta actuación se suma una última operación en la que fue descubierto un doble fondo en una maleta con más de 2 kilos de cocaína ocultos en su interior.