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Detenida una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos

Los Mossos iniciaron una investigación a raíz de varias quejas de propietarios que denunciaron transferencias no autorizadas

Mossos d'Escuadra

Mossos d'Escuadra / Europa Press

R.D.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una administradora de fincas y a su pareja en Amposta por haber estafado cerca de 40.000 euros a varias comunidades de vecinos de La Ràpita (Montsià). La mujer, detenida este pasado martes, tiene 47 años, y su marido, 53; y se les acusa por unos presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación de documento público, oficial o mercantil.

La investigación de la policía catalana se inició por diversas denuncias de presidentes de comunidades de vecinos de la población ebrense cuando detectaron movimientos bancarios no autorizados. Según los denunciantes, la administradora realizaba transferencias a las cuentas bancarias sin consentimiento de los propietarios hacia las cuentas particulares y de otras comunidades de su misma administración. De esta forma, señalan fuentes de los Mossos, se dificultaba la detección de la actividad ilegal.

Transferencias fraudulentas

Los Mossos d'Esquadra han explicado el primer caso de denunciantes, cuando una comunidad se querelló por la apropiación de cuotas mensuales cobradas de más, durante un período de tres años, con el resultado de un perjuicio económico de más de 6.300 euros. En un segundo caso, otra comunidad detectó tres transferencias no autorizadas durante el año 2025, de un importe de más de 2.600 euros. En un tercer caso, los responsables de otra comunidad denunciaron hasta quince transferencias presuntamente fraudulentas efectuadas el año pasado, por un valor superior a los 10.500 euros.

Algunas de estas transferencias tenían conceptos de trabajos o servicios que, según las declaraciones de los denunciantes, no se llegaron a llevar a cabo. Los investigadores constataron que una parte del dinero se transfería a cuentas bancarias de titularidad de la principal investigada, algunos compartidos con el otro detenido, y que determinadas transferencias hacían referencia a facturas inexistentes o a servicios no prestados.

Además de las denuncias mencionadas, los Mossos d'Esquadra tienen constancia de otros procedimientos abiertos por hechos similares que afectarían a varias comunidades de propietarios de la zona, lo cual elevaría el importe total presuntamente defraudado a más de 39.000 euros

Noticias relacionadas y más

Con los indicios recogidos, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación documental, y al hombre como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación documental. La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber más comunidades afectadas.

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