Investigan el asesinato de una niña de 3 años a manos de su padre en Torrevieja
El presunto autor fue hallado sin vida tras la denuncia por desaparición presentada por la madre
Sara Rodríguez
La Guardia Civil investiga como un caso de presunta violencia vicaria la muerte de una niña de tres años en Torrevieja, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación.
La madre de la menor denunció en la noche de este viernes ante la Guardia Civil la desaparición de su hija. Durante la madrugada de este sábado, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la niña, así como el del que presuntamente era su padre.
Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre se habría suicidado tras acabar con la vida de la menor, si bien por el momento no han trascendido ni la forma ni el lugar en el que se produjeron los hechos.
Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre este asesinato, que se investiga como un caso de violencia vicaria.
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