Investigación
Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este sábado
A. T. B.
Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor ha intentado suicidarse tras cometer el crimen sin que se conozca su actual estado de salud.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni Castelló ni Vila-real: este es el pueblo más feliz de la provincia en 2026
- La jubilada de 91 años que sufrió un robo en la 'Castellón vacía': «En Cirat nunca me había pasado nada así, yo confié en la chica»
- Una popular cadena deportiva abre su cuarta tienda en Castellón y llega a un nuevo municipio
- Corte en los trenes de Cercanías entre Castelló y València por las obras del corredor mediterráneo
- La suerte sonríe a un pueblo de Castellón con un buen pellizco en el sorteo de La Primitiva
- Novedad en el corredor mediterráneo: los usuarios de Castellón ya pueden saber la ubicación exacta de los trenes
- El calendario laboral en Castellón para el 2027: los puentes, acueductos y el festivo que desaparece
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Tomatito, Ana Curra, Charo López y Vilafafest, entre los grandes planes de la agenda