Intervenidos más de 500 ejemplares de aves exóticas protegidas y 70 aves muertas en un congelador en una vivienda de Cádiz

La Guardia Civil ha localizado en una vivienda de Estrella del Marqués, en Cádiz, una colección de más de 500 aves exóticas de distintas especies que, según la investigación, podrían haber sido objeto de tráfico y comercialización ilegal desde el propio domicilio.

Las primeras pesquisas apuntaron a la existencia de un posible negocio clandestino vinculado a aves protegidas. Las vigilancias realizadas por los agentes hicieron sospechar que el investigado almacenaba en su casa un elevado número de ejemplares incluidos en la normativa CITES, que regula el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestres para garantizar la conservación de la biodiversidad.

Los animales se encontraban en deficientes condiciones higiénico-sanitarias. / Guardia Civil

Aves en mal estado y 70 ejemplares muertos

Tras constatar el posible ilícito penal, la Guardia Civil registró la vivienda, donde encontró un gran número de aves sin núcleo zoológico o sanitario y en deficientes condiciones higiénico-sanitarias.

Durante la inspección, los agentes hallaron además 70 aves muertas ocultas en un congelador. Entre ellas había ejemplares exóticos de alto valor económico, como guacamayos y loros grises africanos.

También fueron intervenidos de forma cautelar loros grises africanos, cacatúas, amazonas y guacamayos de diferentes especies. Entre los animales localizados figuraba una pareja de guacamayos jacintos (Anodorhynchus hyacinthinus), cuyo valor aproximado en el mercado negro podría alcanzar los 20.000 euros.

Aves exóticas protegidas de gran valor. / Guardia Civil

Investigación abierta

El propietario de la vivienda está siendo investigado por un presunto delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y por otro relacionado con el bienestar animal.

La operación, denominada Dacelo, ha contado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha colaborado en la identificación de numerosas aves exóticas protegidas y en peligro de extinción con deficiencias o ausencia total de documentación.