Ahogamiento
Muere un niño ahogado en una piscina particular de Zamora
Los servicios sanitarios y la Guardia Civil acudieron al domicilio donde fue hallado el menor flotando, en la localidad de Villaralbo, pero no pudieron salvar su vida
A. F.
Un niño ha fallecido ahogado este martes en la piscina de un domicilio particular de la localidad zamorana de Villaralbo. El pequeño fue hallado flotando y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios de emergencia, que intentaron reanimarlo sin éxito, además de la Guardia Civil.
La Opinión de Zamora ha podido confirmar a través de fuentes confiables que se trata de "un niño de muy corta edad", de unos tres o cuatro años, sin poder precisar su edad exacta.
El suceso ha causado honda consternación en la localidad del alfoz y el Ayuntamiento de Villaralbo ha convocado al mediodía de este miércoles a guardar un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial por el trágico desenlace.
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Gran despliegue de la Guardia Civil en Nules con tres redadas activas desde la madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- ¡Oficial! Ya están a la venta las entradas para el España-Serbia en La Cerámica: estos son los precios
- Vía libre al macroproyecto solar de tres millones que reducirá la factura del riego en Vila-real
- Desarticulada en Castellón una red que explotaba sexualmente a mujeres
- El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas