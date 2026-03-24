Sucesos
Prisión para una madre y su hijo por la muerte violenta de la abuela en Córdoba
La investigación de la Policía Nacional se centra en esclarecer las causas y el móvil del asesinato de la víctima, madre y abuela de los acusados
Manuel González
Dos personas, una mujer y su hijo, han ingresado en prisión como presuntos responsables de la muerte violenta en Lucena (Córdoba) de una mujer de unos 90 años, con la que tenían una relación familiar directa, al ser la víctima madre y abuela, respectivamente, de los arrestados.
Fuentes de la investigación, que ha sido asumida por el Cuerpo Nacional de Policía, confirman que los hechos acaecieron en la madrugada del jueves día 12 de marzo en la calle Cesteros de la localidad lucentina, en la vivienda que los tres compartían.
La autopsia reveló signos de violencia
Efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional recibieron la comunicación sobre este grave suceso, desplazándose al lugar de los hechos. Finalmente, los servicios sanitarios movilizados certificaron la defunción de la víctima.
Fue la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba la que descartó un fallecimiento de la anciana por causas naturales, confirmando la concurrencia de patentes signos de violencia en el cuerpo de la víctima.
Los dos arrestados están acusados de asesinato
Ante este informe, la Policía Nacional activó los protocolos correspondientes y practicó ambas detenciones, contra un varón de unos 25 años y una mujer con una edad aproximada de 60 años. Tras declarar ambos ante el juez que asumió la investigación, este decretó la entrada en la cárcel de los dos arrestados por supuesto delito de asesinato.
La Policía Nacional, encargada de las pesquisas, continúa recabando pruebas para aclarar las causas exactas de la muerte y el móvil de este crimen.
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