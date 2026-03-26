Atasco
Caos en la A-7: Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca más de nueve kilómetros de atasco
El incidente ha obligado a cortar tanto el carril central como el derecho
Un aparatoso accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta en la A-7 a la altura de Paterna ha desatado el caos circulatorio. El siniestro se ha producido exactamente en el punto kilométrico 326, dirección Castellón, y en estos momentos las retenciones ya superan los nueve kilómetros.
Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por este periódico, el incidente ha obligado a cortar tanto el carril central como el derecho, dejando únicamente un carril para la circulación de vehículos, lo cual está provocando el embotellamiento.
De hecho, las kilométricas colas de vehículos llegan ya hasta el nudo de conexión con la A-3. La normalidad en la circulación todavía va a tardar en reestablecerse, ya que hasta que no acudan las grúas de gran tonelaje necesarias para retirar el camión y la furgoneta, se espera que el atasco siga creciendo.
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