Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València

Lo que prometía ser el día más feliz para una pareja en una masía de València terminó convirtiéndose en una pesadilla sanitaria para casi un centenar de invitados en una boda celebrada a mediados de febrero. Tras un mes de investigaciones, la Conselleria de Sanidad ha confirmado que un brote de salmonelosis detectado el pasado sábado 21 de febrero ha afectado finalmente a 89 personas de entre 13 y 86 años, un número significativamente alto que ha puesto en el punto de mira la gestión del establecimiento. Así consta en una comunicación que Sanidad ha remitido una de las personas afectadas y asistentes al enlace.

De los 89 afectados, siete personas requirieron ingreso hospitalario, cinco en hospitales de la Comunitat Valenciana y otros dos en Córdoba. Todos ellos han evolucionado favorablemente y han recibido ya el alta hospitalaria. Además, Sanidad ha confirmado biológicamente la presencia de salmonela en los resultados de 22 de las muestras de coprocultivo. Muchos de ellos comenzaron a sentirse mal el día 21 de febrero, cuando el primer afectado sintió síntomas compatibles con una salmonelosis y fueron sucediéndose los síntomas hasta el 26 de febrero, cuando el último de los 89 afectados notificó sentirse mal.

La magnitud del suceso se refleja en la dispersión de los afectados, procedentes de 23 municipios valencianos diferentes -Benetússer, , Moncada, Alcàsser, Torrent, Chiva, Paiporta, Almàssera, Burjassot, Puig de Santa María, Xirivella, Alfafar, Foios, Manises, Benaguasil, Paterna, Bétera, Puçol, la Pobla de Vallbona, Requena, Castellón Guardamar del Segura, Millares y Orxeta-, e incluso de otras provincias como Madrid, Sevilla, Cádiz y Córdoba.

El origen de la intoxicación

El informe de Salud Pública ha detectado que el origen de la intoxicación fue una torrija caramelizada servida durante el banquete nupcial. El personal de Sanidad tomó muestras de siete platos con alimentos sospechosos: la torrija afectada, una crema tibia de bogavante, alcachofas con jamón ibérico y foie, paletilla de cordero asada, carrillada de ibérico, un sorbete de mandarina y un segundo de mandarina. Tras la recogida de muestras, Sanidad ha remitido el expediente a la unidad de sanciones y, además, se ha pedido realizado una visita para verificar que se han subsanado los incumplimientos detectados, así como la elaboración de un plan de acción para analizar las causas del incumplimiento y las medidas correctivas a adoptar.

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La Conselleria ha realizado cuatro visitas de vigilancia en el último año. La última antes de la boda en la que se produjo el incidente fue el 17 de diciembre de 2025. Tras el incidente, Sanidad realizó una inspección hace apenas unos días, el pasado jueves 12 de marzo, tuvo como objetivo auditar de arriba abajo las instalaciones: desde la formación de los manipuladores de alimentos hasta la trazabilidad de las materias primas. Las autoridades han exigido a la empresa un plan de acción inmediato para corregir las deficiencias higiénicas y garantizar que un episodio así no vuelva a repetirse en el establecimiento.