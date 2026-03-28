Nueva alarma por olor a gas en el centro de salud 9 de Octubre de Castelló

La presencia de un fuerte olor a gas ha vuelto a generar inquietud este sábado en el entorno del centro de salud 9 de Octubre de Castelló, situado en la plaza Huerto Sogueros, después de que se registraran dos avisos alertando de una posible fuga.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el edificio para comprobar la situación y han inspeccionado la instalación. Las revisiones han confirmado que todo es seguro, por lo que no existe riesgo ni para los usuarios ni para el personal sanitario, según ha podido saber este periódico.

El episodio ha provocado momentos de preocupación entre las personas presentes en la zona, especialmente por la intensidad del olor detectado, aunque la actuación ha sido rápida y preventiva.

Por el momento, no han trascendido las causas concretas de este aviso, que ha quedado en un susto sin consecuencias.

Un antecedente reciente

Este nuevo episodio se produce apenas un mes después de un incidente similar en el mismo centro de salud, que entonces obligó a desalojar el edificio de forma preventiva.

En aquella ocasión, la fuga se originó por la rotura de una tubería durante unos trabajos en la vía pública. La coincidencia en el mismo punto refuerza la sensibilidad ante cualquier aviso de este tipo y explica la rápida intervención registrada en esta ocasión.