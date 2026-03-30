Un bebé de 5 meses, hospitalizado en Alicante tras ser atacado por un perro en Murcia: le mordió en la cabeza

Un bebé de 5 meses resultó herido de gravedad por la mordedura de un perro en Abanilla (Murcia), indican fuentes policiales y sanitarias.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, en la pedanía de Cañada de la Leña, una zona rural que se halla en el límite del pueblo de la Comarca Oriental con el municipio de Pinoso, ya en Alicante. Cañada de la Leña es una pequeña población cuyo censo no alcanza los 200 habitantes.

El bebé era paseado por sus familiares en un carricoche cuando el can se abalanzó sobre él y le mordió en la cabeza, apuntan las mismas fuentes. Tras ello, el animal se fue corriendo. No ha trascendido de qué raza era o si, en el momento del suceso, se encontraba solo por la vía pública o iba junto a una persona.

Pronóstico reservado

Al lugar se movilizaron agentes del Instituto Armado, así como sanitarios en una ambulancia, para atender al menor in situ y llevarlo a una clínica. El pequeño fue trasladado primero al centro de salud de Pinoso, por una cuestión de cercanía, y, desde ahí, llevado en un helicóptero medicalizado hasta el hospital Doctor Balmis de Alicante.

Este Lunes Santo, el bebé permanecía ingresado con pronóstico reservado, confirman fuentes sanitarias, sin más detalles.

Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo que trata de averiguar si hay un censo de perros potencialmente peligroso (PPP) en la zona, a fin de esclarecer de qué animal se trató y quién es su dueño.

Fuentes próximas apuntaron que es habitual que en zonas rurales así haya vecinos que tengan sueltos a sus animales, sin bozal, sin percatarse de que esta práctica puede suponer un riesgo para otras personas.

El año pasado, por estas fechas, la Región fue escenario de un suceso similar, en el que un niño de 4 años resultó herido tras recibir un mordisco de un perro de raza American bully en Torreagüera, Murcia.

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Varias llamadas alertaron a Emergencias: había un animal peligroso suelto y había mordido a un escolar, que se encontraba sangrando y llorando. Afortunadamente, estaba consciente y su vida no llegó a correr peligro en ningún momento.