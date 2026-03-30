La Fiscalía pide 55 años a una banda que arrancó cajeros con camiones pluma en Alicante y otras cinco provincias

La Fiscalía ha solicitado penas que suman 55 años de prisión a ocho acusados de integrar una banda criminal que se dedicaba a desvalijar cajeros automáticos que arrancaban con la ayuda de camiones pluma y se apoderó de más de 341.000 euros en menos de un año en entidades bancarias de las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Valencia, Tarragona y Barcelona.

Los procesados, todos ellos en libertad provisional y varios de ellos defendidos por los abogados Aitor Esteban Gallastegui, José Manuel Alamán Aragonés e Iván Rodríguez Lorente, están acusados de delitos de robos con fuerza en las cosas, sustracción de vehículos y pertenencia a organización criminal.

Las penas solicitadas para cada acusado, en función de su participación en los hechos, oscilan entre los seis años de prisión para cinco implicados y penas de 11, 10 y 8 años para los otros tres restantes. El juicio está previsto que se celebre en Cartagena, donde se judicializó la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los dos cabecillas de esta banda residían en Playa de San Juan en Alicante y en Los Montesinos y además del dinero en efectivo sustraído de los cajeros causaron daños materiales por un importe de 334.583 euros en siete de las nueve entidades bancarias. Por ello, la Fiscalía solicita que paguen indemnizaciones por el importe del dinero sustraído y los daños causados en las sucursales bancarias y en los vehículos que sustraían para su actividad ilícita.

Operación «Plumajero»

La bautizada como operación «Plumajero» fue realizada a finales de noviembre de 2024 por la Guardia Civil, que arrestó a siete personas en Alicante, Los Montesinos, Barcelona, Tarragona y Madrid. Inicialmente ingresaron todos en prisión tras pasar a disposición judicial en Cartagena. Con posterioridad fue apresado un octavo implicado y actualmente ya no sigue en prisión preventiva ninguno de los acusados, de origen albanés y serbio. Las partes personadas en la causa han sido convocadas para tratar de llegar a un acuerdo de conformidad y si no se alcanza se fijará la fecha del juicio.

Imagen de uno de los cajeros y camiones pluma sustraídos. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil atribuyó a esta banda un total de 19 asaltos a sucursales bancarias y estimó en más de medio millón de euros el botín obtenido. No obstante, la Fiscalía imputa al grupo nueve robos en entidades bancarias.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, los acusados se pusieron de acuerdo para crear una estructura que permitiese sustraer cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias, empleando para ello camiones pluma previamente sustraídos en empresas o almacenes de construcción. Estos vehículos disponen de una pequeña grúa que usaban para arrancar de cuajo los dispensadores de dinero de las sucursales.

Oleada de asaltos

Los nueve robos de cajeros que se imputan a la banda, dos de ellos en grado de tentativa, fueron cometidos entre los meses de abril y noviembre de 2024. En todos ellos, según la acusación de la Fiscalía, participó un cabecilla del grupo criminal, un albanés que fue apresado por la Guardia Civil en Los Montesinos.

Agentes de la UCO cuentan el dinero intervenido a la banda de los cajeros. / INFORMACIÓN

El primero de los robos que imputa la Fiscalía a la banda fue cometido la madrugada del 26 de abril de 2024 en una sucursal de Caixabank en la localidad valenciana de Palma de Gandía. Con la ayuda de un camión pluma previamente sustraído, reventaron el cristal de la entidad y rodearon con eslingas de amarre dos cajeros automáticos que contenían un total de 91.735 euros. Los asaltantes arrancaron los cajeros, los cargaron en el camión y huyeron hasta un camino de tierra en Xàbia, donde pudieron abrir con una radial los dispensadores de dinero y se apoderaron de todo el botín.

Este fue el primero de una oleada de asaltos que se prolongaron hasta el mes de noviembre por municipios de Murcia, Almería, Alicante, Tarragona y Barcelona, donde la banda dio un último golpe en la localidad de Olessa de Bonesvalls. Se llevaron un cajero con 67.935 euros y al día siguiente la Guardia Civil realizó las detenciones.

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De los nueve robos que se imputan a los acusados, solo uno fue cometido en la provincia de Alicante. Ocurrió la madrugada del 21 de mayo de 2024 en una sucursal de Caja Rural Central de La Algorfa. También usaron un camión pluma y arrancaron un cajero con 65.173 euros.