La valenciana que sobrevivió al naufragio en Indonesia: "Nunca socorrieron a mis hijos ni a mi marido"

"Cada día soy más consciente de que ellos podrían haber avisado. De que mi marido y mis hijos podrían estar vivos". Así de contundente se ha mostrado Andrea Ortuño, la valenciana que sobrevivió al naufragio de la embarcación turística KM Putri Sakinah en la que viajaba junto a su marido y cuatro de sus hijos durante las vacaciones que la familia estaba disfrutando en el sur de Indonesia el pasado mes de diciembre. Este martes la valenciana ha declarado por videoconferencia ante el tribunal de la ciudad indonesia de Labuan Bajo, en la isla de Flores, que investiga el incidente en el que su marido y tres de los menores perdieron la vida porque, ha afirmado, "los tripulantes nunca los socorrieron".

Durante las casi tres horas que ha durado su declaración, en la que ha estado apoyada por una intérprete de indonesio, Ortuño ha asegurado que el personal de la embarcación no les explicó los protocolos de seguridad "en ningún momento". Asimismo, ha detallado que la embarcación presentaba un aspecto "viejo" y ha precisado que en el momento del naufragio había "un chico joven" a los mandos del timón. Esta última afirmación fue una de las conclusiones de la investigación policial llevada a cabo por las autoridades locales, y que desveló que en el momento del accidente el capitán del barco, un hombre de 56 años, había cedido el control de la nave al jefe de máquinas, un joven de 22 años.

Ahora, ambos están investigados por un delito de negligencia con resultado mortal por el que podrían ser condenados a una pena de hasta cinco años de prisión. El juicio por estos hechos ocurridos la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 horas, hora local, arrancó el pasado 12 de marzo con la lectura de cargos y está previsto que durante las distintas sesiones presten declaración todos los testigos que fueron interrogados durante la fase de instrucción, entre ellos todos los miembros de la tripulación que viajaban a bordo de la embarcación y que sobrevivieron al naugrafio.

Quince días de búsqueda

Tal y como informó Levante-EMV, el barco turístico KM Putri Sakinah en el que viajaban seis miembros de una familia valenciana se hundió la tarde del 26 de diciembre sobre las 20.30 horas, hora local, cuando navegaba por aguas del Parque Nacional de Komodo, en la isla de Padar. Las autoridades locales activaron desde el primer minuto un operativo de búsqueda para localizar a cuatro españoles desaparecidos, Fernando Martín, su hijo y dos hijos de Andrea Ortuño fruto de una relación anterior. Los equipos de rescate mantuvieron activo el operativo durante 15 días.

En ese tiempo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, su hijo y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja jamás fue localizado. Solo la madre y una de sus hijas, de siete años, lograron sobrevivir al naufragio, además de cuatro tripulantes y un guía, todos indonesios. Tras una exhaustiva investigación policial, las autoridades locales iniciaron el juicio por este incidente el pasado 12 de abril. Este martes ha sido el turno Andrea Ortuño, quien ha detallado ante el juez lo vivido desde que llegaron a Labuan Bajo para una excursión de varios días alrededor de Komodo junto a su familia, con estancia nocturna en el barco.

Ortuño, que se ha mantenido entera durante casi toda la intervención, ha señalado que la embarcación sufrió esa noche el violento impacto de grandes olas que provocaron el hundimiento de la embarcación en la que habían visitado algunas zonas del parque natural, mientras se encontraban navegando hacia otra isla. La mujer, de 37 años, se encontraba "durmiendo" en el camarote de la parte superior del barco junto a una de sus hijas, de 7 años. En la parte inferior del barco se encontraba su marido, Fernando Martín, y un hijo de este en una habitación; y dos hijos de Ortuño -de una relación anterior- en otra estancia.

"Solo pido justicia"

La española ha denunciado que ningún tripulante les dio la voz de alarma. "Tras el primer impacto, que nos despertó, esperamos unos segundos, pero tras otro golpe, que ladeó el barco, cogí a mi hija y, tras lograr abrir la puerta, pudimos salir", ha rememorado la superviviente. Al ver cómo el agua iba llenando el barco, Andrea saltó al mar junto a su hija y tuvo que "gritar" a los tripulantes para que fueran a su rescate en un pequeño bote auxiliar. "Estaban secos y con sus móviles operativos", ha indicado. Mientras, los otros cuatro españoles no pudieron salir a flote.

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"Nunca socorrieron a mis hijos ni a mi marido", ha asegurado Ortuño, quien ha explicado que pidió ayuda a los tripulantes y que estos le dijeron que "no se podía", mientras el barco se encontraba "medio hundido". "Muchas veces pedí ayuda, pedí dar la vuelta y buscarlos", reclamó, a lo que le respondían "no, no, no", ha declarado. "Solo pido justicia", ha reivindicado al tiempo que ha reiterado su agradecimiento al pueblo de Labuan Bajo, autoridades y los equipos que participaron en las tareas de búsqueda. "Los tengo en mi corazón para siempre", ha afirmado. El juicio continúa sin que se sepa todavía la fecha de la próxima vista.