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Investigación

Detenido en Asturias un joven de 18 años tras matar a su padrastro

El agresor apuñaló a la víctima en la yugular con una navaja en una vivienda de la localidad de Villaviciosa

El portal del edificio donde matan a un hombre de 44 años tras una brutal discusión.

El portal del edificio donde matan a un hombre de 44 años tras una brutal discusión. / Cristian García

R. García

Conmoción en el centro de la localidad asturiana de Villaviciosa por un brutal asesinato que tuvo lugar en la madrugada de este Viernes Santo. Al parecer el suceso se produjo, según fuentes cercanas al caso, tras una fuerte discusión en un piso en el que conviven desde hace tiempo al menos una decena de personas.

Los hechos tuvieron lugar en torno a la una menos cuarto de la madrugada. Fue entonces cuando, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el ahora acusado (de 18 años) llegó a casa en estado ebrio y con la intención de recoger a un hermanastro. Ahí comenzó una fuerte discusión con el marido de su madre. De las palabras pasaron a la pelea física. Las primeras pesquisas recabadas por los agentes encargados del caso apuntan a que el joven "pinchó" con una navaja al herido en el cuello provocándole un corte en la yugular y la muerte instantánea. El herido trató de huir pero no lo consiguió. Su cadáver fue localizado en el portal.

Y es que al parecer una vez consumado el crimen en el interior de la vivienda siguió la discusión fuera del domicilio. El joven acabó saliendo a la calle cuchillo en mano y profiriendo insultos. Los vecinos fueron los encargados de avisar a la Policía Local, cuya Jefatura se sitúa a menos de 30 metros del domicilio en el que tuvo lugar el suceso.

El joven fue arrestado y el caso se trasladó a la Guardia Civil. El juez autorizó el levantamiento del cadáver de madrugada. Los forenses le harán la autopsia al fallecido a eso de las diez y media de la mañana de este viernes. Su informe será luego enviado al juzgado de guardia que tomará declaración al ahora acusado (tienen 48 horas para hacerlo) y luego decidirá si ingresa en prisión o queda en libertad.

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El suceso provocó una fuerte conmoción en la zona. La vivienda en la que tuvo lugar la discusión se sitúa en pleno centro de la localidad. Al parecer la familia de víctima y agresor había provocado discusiones previas. Llevaban ya "un tiempo" residiendo en Villaviciosa.

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