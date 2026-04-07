Incautan más de 80.000 euros en bolsos, ropa y calzado falsificados en un local de Xirivella

Nuevo golpe contra las falsificaciones en la provincia de Valencia. En concreto, la Guardia Civil ha intervenido más de 400 artículos de un establecimiento de Xirivella cuya apariencia y signos distintivos eran idénticos o confundibles con los de conocida marcas. La gerente del local ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la propiedad intelectual al vender en su comercio productos falsificados.

Los hechos de los que ahora informa el Instituto Armado en un comunicado salieron a la luz durante una investigación llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Sagunt en el marco de las actuaciones contra las falsedades y contra la propiedad intelectual. Durante el operativo, los agentes procedieron a realizar diversas inspecciones en establecimiento de la localidad de l'Horta Sud.

Expuestos en el escaparate

En uno de estos locales los guardias civiles detectaron que se estaban exponiendo en el escaparate una gran cantidad de artículos que aparentaban ser de grandes marcas. Estos poseían logotipos, emblemas y signos idénticos que son confundibles con los de los originales de las marcas registradas, aunque su precio de venta era muy inferior al precio de venta al público de los originales.

De ahí que los agentes procedieran a inspeccionar la tienda, donde se intervinieron más de 400 artículos. En concreto, los agentes incautaron un total de 419 artículos, principalmente bolsos, ropa y calzado, cuyo precio de venta real podría ascender a los 84.000 euros. Un importe pendiente de valoración por las distintas marcas afectadas.

Por estos hechos la Guardia Civil investiga a una mujer de 47 años de edad y nacionalidad española a la que se le acusa de un delito contra la propiedad intelectual. Tras tomar declaración a la acusada, los agentes entregaron las diligencias de esta causa en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Mislata.

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Sin garantías de calidad y seguridad

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de actuaciones no solo protege los derechos de las marcas, sino también a los consumidores, ya que los productos falsificados suelen eludir los controles de calidad y seguridad pudiendo incorporar materiales no aptos. Además, añaden, afecta a la competencia desleal, reduce ingresos, limita inversión y perjudica el empleo en el sector comercial.