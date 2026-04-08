Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
Los vecinos alertaron que la residente, de 82 años y que vivía sola, no daba señales de vida desde hacía diez días y del fuerte olor que desprendía su puerta
D. Pamies
Los bomberos del parque de Torrevieja intervinieron este miércoles para acceder a una vivienda tras recibir el aviso porque su moradora no daba señales de vida desde hacía diez días. Los bomberos pudieron entrar al piso por una ventana del balcón empleando el camión escalera y han hallado a una mujer fallecida en el baño.
La intervención se produjo en el tercer piso de un edificio de la calle Diego Ramírez, cerca del parque de La Hormiga. Los primeros indicios apuntan a que la residente, de 82 años, nacida en Madrid, que vivía sola en la vivienda, llevaba muerta algo más de una semana.
Fue uno de sus vecinos el que alertó sobre las 16.30 horas a los servicios de emergencias porque la mujer solía salir de su casa a diario y "hacía muchos días que no la veía". También había comprobado el fuerte olor que desprendía la puerta de acceso a su piso.
Parque de Torrevieja
Los bomberos de Torrevieja realizan al menos un servicio a la semana de rescate de personas que viven solas y que han sufrido algún tipo de accidente doméstico y no pueden valerse por sí mismas. Puede ser desde una caída de la cama a un desfallecimiento. En la mayoría de los casos el rescate de los bomberos, con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local salva vidas.
La Policía Local y la Guardia Civil suelen recibir a diario llamadas de familiares de forma periódica porque sus mayores no responden desde hace tiempo o tienen dificultad para contactar con ellos.
Desafortunadamente se producen en torno a 15 hallazgos anuales de este tipo en el entorno de Torrevieja y el litoral de la Vega Baja: personas que no han podido ser auxiliadas a tiempo o que han fallecido por muerte natural, que residían solas, normalmente de avanzada edad, a las que nadie ha echado en falta durante días.
El 27% de los hogares de Torrevieja son unipersonales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y casi 16.000 de los 110.000 habitantes empadronados son mayores de 70 años.
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