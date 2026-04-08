ORIHUELA
Tres ciclistas heridos graves arrollados por un coche en la carretera del embalse de La Pedrera de Orihuela
Las tres víctimas del accidente son de nacionalidad irlandesa y circulaban por la CV-925, en la que la Generalitat instaló reductores de velocidad en 2022
D. Pamies
Tres ciclistas resultaron heridos -uno estado muy grave y dos graves- al ser arrollados por un vehículo en la CV-925, del término municipal de Orihuela. El accidente tuvo lugar este miércoles, sobre las 18.30 horas en el kilómetro 9 de esta carretera que discurre sobre la presa del embalse de La Pedrera, muy cerca de la pedanía de Torremendo, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Irlandeses
Los tres ciclistas heridos, de nacionalidad irlandesa y 56, 59 y 62 años, circulaban integrados en un grupo mayor de seis ciclistas, fueron trasladados por la asistnecia sanitaria al Hospital Comarcal de la Vega Baja, según las mismas fuentes. Al lugar del siniestro acudieron Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Orihuela y varias unidades del SAMU para atender a los heridos.
Los tres heridos iban integrados en un grupo de seis cuando fueron arrollados por el turismo
Esta carretera y la que le da continuidad, la CV-950, presenta una alta siniestralidad, con víctimas mortales, en los últimos años. Tiene un uso turístico, frecuentada por residentes extranjeros en la Vega Baja.
En la carretera, con la que se puede rodear el embalse desde Torremendo a Vistabella, confluye una elevada densidad de tráfico de turismos, senderistas que acuden al embalse, grupos de ciclistas practicando deporte, y sobre todo, motociclistas.
Reductores
La Generalitat, que es la competente en su mantenimiento, instaló reductores de velocidad en esta carretera y en la inmedatamente contigua de la CV-950 a finales del año 2022 a lo largo de todo el trayecto que discurre sobre la presa, además de habilitar aparcamientos en la zona de miradores al embalse, porque se organizaban, y sigue realizándose, carreras improvisadas de motos. Hace ahora un año un joven motociclista perdió la vida en este mismo tramo en un accidente con un coche.
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