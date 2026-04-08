Tres detenidos tras localizar una plantación de marihuana camuflada en una vivienda de Quart de Poblet
Los arrestados manipularon el sistema eléctrico para engancharse a la luz y abastecer a la plantación, defraudando más de 25.000 euros a la compañía eléctrica
Cerca de 140 kilos de marihuana abastecidos por un sistema de climatización manipulado para evitar pagar la factura de la luz, defraudando a la compañía eléctrica unos 25.000 euros. Es el resultado de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en una vivienda de Quart de Poblet en la que los agentes del grupo de Policía Judicial han desarticulado una plantación de marihuanaindoor. Los responsables han sido detenidos acusados de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.
La investigación de estos hechos se inició tras diversas pesquisas que permitieron a los agentes tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda del municipio valenciano, según informa la Policía Nacional en un comunicado. A partir de ese momento, se establecieron varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del inmueble sospechoso, con el objetivo de confirmar la actividad delictiva e identificar a las personas implicadas.
485 plantas
Las labores de seguimiento permitieron determinar con exactitud la localización de la plantación, así como la identidad de los presuntos responsables. Una vez reunidos los indicios necesarios, se llevó a cabo la entrada y registro del inmueble, donde los agentes intervinieron un total de 485 plantas de marihuana que alcanzaban un peso aproximado de 139 kilos.
Durante la operación, los investigadores también comprobaron que la instalación eléctrica del inmueble había sido manipulada para abastecer la plantación, lo que supuso una defraudación de fluido eléctrico valorada en torno a 25.000 euros. Este tipo de enganches ilegales, según destacan fuentes policiales, suele estar asociado a cultivos indoor por el elevado consumo energético que requieren los sistemas de iluminación, ventilación y climatización.
Los detenidos tienen antecedentes
Como resultado de la intervención, fueron detenidos tres hombres de entre 34 y 72 años, dos de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial tras la finalización de las diligencias.
La Policía Nacional ha señalado que la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar si existen más personas implicadas y ampliar el entramado de la organización.
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