Sucesos
En estado crítico un niño atropellado en Sevilla: se investigan las causas del siniestro
El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto una investigación aunque por el momento no ha trascendido detención alguna por este suceso
Ana Ramos Caravaca
Un amplio dispositivo de la Policía Local y de Emergencias Sanitarias ha intervenido en la calle Lucas Cortés, en el barrio de Triana, con motivo de un atropello ocurrido a las 20:45 horas, según ha informado Emergencias Sevilla. Según fuentes oficiales, la víctima del atropello es un niño, de unos 7 u 8 años, que ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario por una ambulancia del 061. Aunque no han trascendido más datos sobre su estado, el menor ha sido trasladado con vida, aunque con en estado crítico.
Como consecuencia de la intervención, se han tenido que activar desvíos de tráfico en la zona, por lo que Emergencias Sevilla ha recomendado extremar la precaución y evitar, en la medida de lo posible, circular por este punto mientras continúan los trabajos de los servicios de emergencia. Desde Emergencias Sevilla han pedido a los conductores y viandantes que sigan en todo momento las indicaciones de los agentes desplegados en el lugar.
El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a este periódico que han iniciado una investigación para dar con las causas y responsable de este suceso. La Policía Local siguen recabando información sobre lo ocurrido y por el momento, no se ha practicado ninguna detención ni han trascendido datos de la persona que conducía el vehículo.
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