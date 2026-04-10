Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 55 años presuntamente fallecido durante un encuentro sexual en un piso de Benetússer en el que tanto él como el otro hombre han consumido alfa, una droga de síntesis muy utilizada en círculos gays y que ha ocasionado varias muertes e intoxicaciones agudas en España en los últimos tres años.

Agentes del equipo de Policía Judicial de Alfafar se han llevado al morador de la vivienda, que es quien ha dado la voz de alarma, aunque todavía no ha sido formalmente acusado de ningún delito y únicamente se le está entrevistando para saber cómo y quién ha llevado el estupefaciente a la casa.

Pidió ayuda a gritos por la ventana

Según los primeros datos, el hombre que reside en el piso, ubicado en el número 30 de la calle Nuestra Señora del Socorro de Benetússer, es quien ha dado la voz de alarma gritando auxilio desde su ventana, poco después de las 9.00 horas, lo que ha provocado que un vecino llamase al teléfono de Emergencias 112.

Al parecer, en una de sus manifestaciones espontáneas habría dicho que se había dado cuenta de que su pareja sexual había fallecido al despertarse, aunque después ha entrado en contradicciones que la Policía Judicial está intentando aclarar.

Aunque en un principio se pensó que podría tratarse de un homicidio, el hecho de que no haya señales de violencia en el cuerpo y de que el morador de la casa haya confesado el consumo de alfa por parte de ambos, ha llevado a pensar que casi con toda seguridad la muerte se ha producido por una reacción adversa por el estupefaciente, aunque no se tendrá la certeza hasta que se complete la autopsia.

Antecedentes por agresión sexual

En todo caso, los agentes han optado por esposar y llevarse detenido al cuartel de Alfafar al dueño del piso para garantizar sus derechos y esclarecer si alguna de sus acciones ha podido influir en la muerte del otro hombre, principalmente por las contradicciones, importante, en las que ha entrado al dar distintas versiones y explicaciones y porque, además, tiene antecedentes, entre otras cosas, por agresión sexual.

Al parecer, ambos habían quedado en casa del ahora detenido para mantener un encuentro sexual con consumo de alcohol y drogas, principalmente alfa, pero está por ver quién aportó el estupefaciente y cuál era su composición exacta.

En varias de las intoxicaciones registradas, la víctima había fallecido o entrado en coma al tomar la misma dosis habitual que ya toleraba de drogas similares a la vista -se suele comercializar como un polvo blanco-, como la cocaína o la ketamina, por lo que la reacción adversa la provoca la diferente cantidad de psicoactivos que componen esa ingesta en concreto, lo que lleva el organismo al límite.

A la espera de la autopsia

Nada más recibir la llamada, se ha activado el habitual protocolo de muertes violentas, por lo que han desplazado al citado domicilio a patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Benetússer, así como medios sanitarios, que solo han podido certificar la muerte.

El caso, de momento, está en manos del equipo de Policía Judicial de Alfafar, que ha enviado a sus agentes al lugar para realizar las investigaciones habituales.

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Además, agentes del laboratorio de Criminalística están realizando la inspección ocular mientras los forenses examinan el cuerpo, que será trasladado en breve al Instituto de Medicina Legal de València para realizarle la autopsia. Los resultados definitivos tardarán probablemente meses, ya que dependerán del informe toxicológico que realizará la sede en Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología.