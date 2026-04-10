Lloret de Mar
Los Mossos rescatan en Girona a una niña de 6 años secuestrada en Francia por su madre
La menor llevaba meses desaparecida y vivía, junto a su madre y su abuela, en una vivienda ocipada en condiciones muy precarias sin luz ni agua
Germán González
Tras un año de investigación, agentes dela Unidad de Entorno Penitenciario (UEP) del Área Central de Coordinación y Enlace (ACCE) de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos d’Esquadra localizaron el pasado 31 de marzo en Lloret de Mar a una menor de seis años que constaba como sustraída por las autoridades judiciales francesas. Llevaba meses desaparecida con su madre y su abuela materna.
La búsqueda se activó en abril del año pasado a raíz de la emisión de dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) por parte de las autoridades francesas contra la madre y la abuela de la menor, por un presunto delito de sustracción de menores denunciado por el padre de la niña. La justicia francesa había retirado la custodia de la menor a la madre, ya que había desobedecido en varias ocasiones diferentes resoluciones judiciales y había incumplido de manera reiterada el régimen de visitas establecido, impidiendo que la niña mantuviera el contacto con su padre. Además, la madre había manifestado su intención de abandonar el país con la menor en caso de que se le retirara la custodia.
Tras haber salido de Francia, las tres se desplazaron a España. En un primer momento se las localizó en La Jonquera, pero se les perdió el rastro hasta que, a finales de marzo de 2026, los investigadores obtuvieron nuevas informaciones que las situaban en la localidad de Lloret de Mar (La Selva).
A raíz de estas indagaciones, agentes de la UEP, concretamente del Grupo de Búsqueda Internacional de Fugitivos, intensificaron los contactos con la Gendarmerie así como las tareas de búsqueda y vigilancia. Finalmente, el pasado 31 de marzo, se pudo localizar a la madre, la abuela y la menor en la zona de la playa de Fenals de Lloret de Mar.
Una vez localizadas, los agentes comprobaron que la niña no había sido escolarizada en ningún momento desde su sustracción en Francia, hecho que agravó la situación de vulnerabilidad de la menor. Los Mossos también descubrieron que las tres residían en los bajos de una vivienda ocupada, en condiciones muy precarias, sin ningún suministro de luz ni de agua, lo que evidenciaba una situación de riesgo para la menor
Una vez confirmada su identidad, la menor fue puesta bajo la custodia de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPI), que se ha hecho cargo de ella para garantizar su protección y bienestar hasta su entrega a las autoridades francesas. La madre y la abuela de la niña fueron detenidas en cumplimiento de las órdenes judiciales internacionales de busca y captura.
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