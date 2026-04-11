Rescatan en Francia a niño de nueve años encerrado en una furgoneta durante más de un año
En noviembre de 2024, el padre metió al niño en la furgoneta con la supuesta intención de “protegerlo”, ya que su pareja quería ingresarlo en un hospital psiquiátrico. El menor fue hospitalizado y el progenitor, detenido.
EFE
Un niño de nueve años fue hallado por la policía desnudo y desnutrido en una furgoneta donde había estado encerrado desde hacía más de un año en un pueblo de Alsacia (Francia), informó este viernes la Fiscalía de Mulhouse (este) tras encarcelar a su padre y dejar bajo control judicial a su pareja.
El menor fue descubierto el pasado lunes por la policía tras el aviso de una vecina que escuchó ruidos en el interior de la furgoneta, aparcada en un patio vecinal.
Hallado en condiciones extremas en una furgoneta
El pequeño estaba en posición fetal tapado con una manta, sobre residuos y cerca de excrementos, y sin poder caminar debido a su prolongada inmovilidad. Vivía sin higiene, debía hacer sus necesidades en bolsas y botellas y llevaba meses sin ducharse. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece ingresado, aunque fuera de peligro.
Según el fiscal, el padre, de 43 años, admitió que tenía al menor encerrado desde finales de 2024 para impedir que su pareja, de 37 años, lo ingresara en un centro psiquiátrico, aunque no había motivos médicos que lo justificaran.
El hombre fue encarcelado e imputado por secuestro y privación de cuidados; mientras que su pareja lo fue por omisión de auxilio y quedó bajo control judicial, pero niega los hechos.
El niño tiene dos hermanas, de 12 y 10 años, que también han sido puestos bajo protección de las autoridades.
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