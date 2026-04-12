VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Decretan el ingreso en prisión del detenido por matar a puñaladas a un niño de 11 años en Madrid
El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso en la cárcel del presunto asesino, Julio, un joven de 23 años
Gloria Barrios
El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso en prisión del presunto asesino de David, el niño de 11 años que fue acuchillado el pasado jueves en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada, según ha informado el diario ABC.
El grave suceso conmocionó a la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. David G. P., falleció tras ser atacado con un arma blanca por un joven de 23 años, Julio. El aviso a los servicios de emergencias se produjo alrededor de las 19:45 horas.
La agresión tuvo lugar en las instalaciones culturales ubicadas entre la calle Santiago Apóstol y la avenida de Gaudí. Cuando los efectivos del SUMMA112 llegaron al punto indicado, se encontraron con una situación de extrema gravedad, ya que el joven presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas por el tórax, el cuello y la espalda.
Debido a la profundidad de las lesiones, el menor entró en parada cardiorrespiratoria poco después de la llegada de los sanitarios. A última hora de la noche, el ayuntamiento de Villanueva confirmó el fatal desenlace. A través de un comunicado, el consistorio trasladó su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".
Poco después, La Guardia Civil , confirmó la detención de un joven de 23 años como presunto autor del apuñalamiento mientras ejercían las investigaciones sobre lo ocurrido.
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