Investigación
Detenido un hombre tras la muerte de una mujer que se tiró desde una terraza en Pamplona
La Policía Municipal está investigando si la víctima se ha precipitado de manera accidental o si el arrestado, que tenía una orden de alejamiento, ha tenido algo que ver
EFE
La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge.
El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.
La Policía Municipal de Pamplona está investigando si la mujer se ha precipitado de la terraza de manera accidental o si el detenido, que tenía una orden de alejamiento, ha tenido algo que ver en el suceso.
Agentes de la policía científica de Policía Nacional han hecho una inspección técnica del lugar de los hechos.
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