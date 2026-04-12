Dos fallecidos en un accidente de parapente en Guadalajara

Dos varones han perdido la vida en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Según han confirmado a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela'.

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En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos de Azuqueca de Henares, Guardia Civil, helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia soporte vital.