Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movilización ciudadanaLa historia de Juan PabloEl postre de modaMultas en CastellónCalima y barroEmotiva bodaPolémica herenciaPalabra de notario
instagramlinkedin

SUCESOS

Dos fallecidos en un accidente de parapente en Guadalajara

El accidente ocurrió en el paraje de 'La Muela', movilizando a bomberos, Guardia Civil y personal sanitario

Imagen de archivo de una persona practicando parapente.

Imagen de archivo de una persona practicando parapente. / Archivo

EP

Toledo

Dos varones han perdido la vida en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Según han confirmado a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela'.

Noticias relacionadas

En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos de Azuqueca de Henares, Guardia Civil, helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia soporte vital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
  2. Aviso por calima y barro en Castellón: un experto de la UPV pide “salir poco de casa” si aumenta el polvo sahariano
  3. 80 víctimas de trata liberadas y 7 detenidos: así operaba la red de 'semiesclavitud' de Castellón
  4. Unas 150 personas arropan a Francisco Camps en un ‘esmorzaret popular’ en Castellón: Conoce quién le ha acompañado
  5. La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
  6. HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
  7. Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: 'Lo he hecho todo al revés
  8. Las mejores fotos: Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló

Resumen Tercera Federación | Un excelso Villarreal C tumba al líder Castellonense en el Mini Estadi (3-0)

Resumen Tercera Federación | Un excelso Villarreal C tumba al líder Castellonense en el Mini Estadi (3-0)

La crónica | El Castellón se difumina ante el Mirandés y se le escurre el triunfo de las manos

La crónica | El Castellón se difumina ante el Mirandés y se le escurre el triunfo de las manos

Toros, música y gastronomía despiden la Pascua Taurina en l'Alcora

Toros, música y gastronomía despiden la Pascua Taurina en l'Alcora

Alerta en un municipio de Castellón por abejas descontroladas: operativo junto a un supermercado

Alerta en un municipio de Castellón por abejas descontroladas: operativo junto a un supermercado

Vídeo: Un enjambre de abejas obliga a actuar a Policía y bomberos en Oropesa

Casi todo listo para poner en marcha el servicio Vilabici en Vila-real

Galería Athletic Club-Villarreal: La 'Marea Grogueta' desembarca en San Mamés para animar al Submarino

Galería Athletic Club-Villarreal: La 'Marea Grogueta' desembarca en San Mamés para animar al Submarino

Sanidad: una renovación necesaria y urgente

Tracking Pixel Contents