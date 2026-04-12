Una persecución termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital

Un vehículo de la Policía Nacional, conocidos como "zeta" en el ámbito policial, ha acabado empotrado contra un garaje de una casa particular en Alaquàs después de que, al parecer, el conductor del coche perdiese el control mientras perseguía a toda velocidad a otro turismo que escapaba de la patrulla.

Debido al brutal impacto el coche policial ha comenzado a arder y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sofocar las llamas y para evacuar a una mujer con movilidad reducida que en ese momento se hallaba en el interior de la vivienda, en la primera planta, afectada por el humo. Por su parte, los dos agentes que iban a bordo del vehículo híbrido, han sufrido algunas lesiones, al parecer de carácter superficial, "alguna brecha y cortes en la cabeza", indicaron algunos testigos.

La vecina fue evacuada por los bomberos quienes la subieron a la terraza por la gran cantidad de humo. / CPBV

Todos los heridos han sido atendidos in situ por sanitarios del SAMU que se han desplazado hasta el número cuatro de la calle Sant Pasqual de la localidad de l'Horta donde ha tenido lugar el accidente.

El alcalde de la localidad, Toni Saura, ha explicado que la vecina de Alaquàs "se encuentra bien" aunque ha sido trasladada en SAMU al Hospital General de València para ser sometida a un examen médico que descarte cualquier lesión importante, tal como marca el protocolo sanitario. Además, desde el consistorio le han ofrecido una habitación para esta noche ya que, el humo generado por el incendio del vehículo 'zeta' ha llegado hasta la planta superior de la vivienda unifamiliar, donde se encuentra la casa, y ha sido necesario refrescar y airear las estancias antes de que la mujer pueda volver a su domicilio.

Se ha saltado un control

Según ha podido saber Levante-EMV , periódico que comparte grupo editorial con Mediterráneo, los hechos han ocurrido sobre las 20.30 horas de este sábado después de que los agentes de la Policía Nacional comenzaran una veloz persecución detrás de un coche de alta gama, testigos apuntan a que podría ser de la marca Mercedes, que se había saltado un control que se estaba realizando entre los términos municipales de Alaquàs y Aldaia.

El turismo, que por el momento no ha sido localizado, habría ignorado el alto de los agentes, dándose a la fuga y comenzando en ese momento una peligrosa persecución por las calles de Alaquàs que ha terminado en este aparatoso accidente.

Una patrulla de la Policía Local de Alaquàs, al presenciar la persecución, se ha unido a esta para ayudar en las tareas de detención, pero finalmente, al producirse el brutal accidente se han prestado a auxiliar a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía cuyo vehículo ha acabado empotrado en la planta baja y prendiéndose fuego en la parte del motor.

El vehículo policial ya ha sido extraído de la planta baja y una grúa municipal lo ha llevado hasta una campa también de titularidad pública en la que permanecerá hasta que la carrocería se enfríe.

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Hasta la zona se han trasladado al menos dos unidades de SAMU, cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna, sargento de Torrent y oficial del Consorcio y varias unidades de Policía Local del municipio.