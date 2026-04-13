Investigación
Herido un hombre por un disparo en los genitales con un arma de aire comprimido durante una reyerta en Córdoba
La Guardia Civil investiga el suceso, ocurrido en la localidad de Posadas, mientras el herido ha sido trasladado al hospital Reina Sofía de la capital provincial
Evaristo Guzmán
Un varón ha resultado herido a primera hora de esta tarde al ser alcanzado por un disparo en los genitales en plena calle en la localidad cordobesa de Posadas durante el transcurso de una reyerta entre varias personas.
Según ha confirmado el centro de coordinación de emergencias 112 Andalucía, la agresión se ha producido minutos antes de las cinco de la tarde cuando, por causas que se están investigando, un hombre ha recibido un disparo en plena vía pública. Sí ha trascendido que la víctima, tras recibir la primera asistencia sanitaria en Posadas, ha sido trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba con pronóstico reservado.
Tras ser alertados los servicios sanitarios, también se ha dado aviso a la Guardia Civil, que ha desplazado a varias patrullas al lugar de los hechos y se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
Según ha podido saber este medio, la pelea entre los implicados empezó en la calle Almodóvar del Río y luego se trasladó a la calle Antonio Gala, donde reside el presunto autor del disparo, que subió a su vivienda y cogió el arma de aire comprimido para cometer la agresión.
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