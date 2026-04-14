Atraco de película: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción

Perfectamente organizados para cometer el golpe en cuestión de minutos. Así han actuado los miembros de un grupo criminal que este martes han asaltado una sucursal bancaría de Benetússer para apoderarse de una importante suma de dinero. Los ladrones, tres individuos que hasta el momento no han sido identificados, han conseguido huir del banco antes de que las patrullas de Guardia Civil y de la Policía Local que han sido movilizadas efectuaran su llegada al lugar del suceso.

Los hechos ocurrían a primera hora de la mañana, cuando la sucursal todavía no había abierto sus puertas a los clientes. Los primeros agentes llegaban sobre las 8.30 horas de la mañana tras recibir un aviso de robo en una sede del banco Santander, en concreto la ubicada en el número 65 del Camí Nou de Benetússer. Han sido las empleadas de la limpieza las que han alertado al servicio de Emergencias 112 poco después de que los asaltantes abandonaran el establecimiento.

Precisamente han sido las limpiadoras las que se han encontrado a los ladrones encapuchados en pleno asalto. Al verse sorprendido por las trabajadoras, estos las han maniatado para evitar que alertasen a la policía y poder consumar el golpe. Si bien las rehenes han tenido que ser atendidas por ataques de ansiedad, no ha habido que lamentar heridos.

Un agujero de 50 centímetros

Según ha podido confirmar Levante-EMV, los ladrones han accedido a la oficina bancaria a través de un butrón que habrían cavado entre la noche del viernes y la madrugada de este martes en una antigua nave situada en la calle Pintor Sorolla -la calle paralela- que conecta pared con pared con el banco, aprovechando los tres días de cierre por el fin de semana y el lunes festivo por San Vicente. De hecho, una vecina asegura que el mismo viernes, sobre la medianoche, observó a tres hombres abandonar la antigua fábrica de textil que forzaron los candados y la puerta de acceso.

Preguntados por este diario, los vecinos niegan haber escuchado ningún ruido sospechoso y desconocen el momento exacto en el que los ladrones cavaron el boquete que les ha permitido acceder al local. Se trataría, según ha podido saber Levante-EMV, de un agujero de unos 50 centímetros de diámetro que les ha dado acceso al banco sin hacer saltar las alarmas, en concreto a un despacho en el que se almacena la documentación de la sucursal.

Agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil del cuartel de Alfafar-Catarroja, que han asumido la investigación, han realizado durante toda la mañana una exhaustiva inspección ocular del banco en busca de vestigios que permitan identificar a los autores de los hechos. Se trata de tres hombres cuya identidad todavía continúa siendo una incógnita para los trabajadores, que ya han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad en busca de nuevas pistas que permitan arrojar algo de luz a la investigación.

Preocupación entre los comerciantes

Por su parte, trabajadores de una empresa de construcción de Benetússer llegaban al mediodía para reparar el agujero por el que los ladrones accedieron al banco, que ha permanecido cerrado durante toda la jornada. Por el momento no ha trascendido la cantidad a la que asciende el botín. Preguntados por este diario, empleados de la sucursal han declinado hacer declaraciones. Han confirmado, eso sí, que las rehenes "están bien" y que afortunadamente no ha habido que lamentar heridos.

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El asalto a este banco de Benetússer ha provocado una ola de preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, que temen que sus hogares o negocios puedan ser objetivo de los ladrones. "Si han conseguido entrar al banco, con todos los sistemas de seguridad que tienen, imagínate lo que pueden hacer aquí", comenta angustiada la gerente de un negocio muy próximo al lugar del robo.